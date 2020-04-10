Содокладчики ПАСЕ приветствуют решение о помиловании в Азербайджане заключенных старше 65 лет

БАКУ /Trend/ - Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану приветствуют распоряжение Президента Ильхама Алиева о помиловании 176 заключенных старше 65 лет, нуждающихся в особой заботе в связи с угрозой коронавируса, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сайт ПАСЕ.

Как отмечается, содокладчики ПАСЕ по Азербайджану Сунна Эварсдоттир, Роджер Гал и Стефан Шеннак заявили, что этот гуманный шаг отвечает обеспокоенности Комиссара по правам человека СЕ по защите прав человека и сохранению здоровья заключенных, содержащихся в тюрьмах стран-членов СЕ, в связи с пандемией коронавируса в мире: "Помилование осужденных в Азербайджане, нуждающихся в особой заботе в силу возраста на фоне пандемии коронавируса - очень правильный шаг".

Напомним, что 6 апреля 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц.

(Текст: Кямаля Сеидова)