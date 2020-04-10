Парламентский комитет Азербайджана поддержал инициативу Evdə Qal, Evdə Yarat
БАКУ/Trend/ - Парламентский комитет молодежи и спорта поддерживает инициативу Evdə Qal, Evdə Yarat, объявленную министерством культуры и порталом «Креативный Азербайджан», сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса (парламента).
По инициативе вице-спикера парламента, председателя комитета молодежи и спорта Адиля Алиева, комитет поддержал акцию Evdə Qal, Evdə Yarat и призвал творчески талантливую и одаренную молодежь присоединиться к этому мероприятию.
Посредством соцсетей к этой инициативе уже присоединились более 2 тысяч человек.
В рамках инициативы в период нахождения дома люди делятся своей креативной продукцией (произведение живописи, видео, стихи, музыка и прочее) в соцсетях под хештегом #EvdəQalEvdəYarat и на странице портала «Креативный Азербайджан» в Facebook.
Своим творчеством они настраивают население на позитив, поддерживая борьбу с коронавирусом.
Отметим, что публикации, получившие больше «лайков», будут иметь шанс получить ценные подарки.
С подробной информацией об инициативе Evdə Qal, Evdə Yarat можно ознакомиться на https://creative.az/az/post/109
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)