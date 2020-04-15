Турал Гянджалиев: Т.н. «выборы» в оккупированном Нагорном Карабахе еще раз показали, что никто не признает этот режим хунты

БАКУ /Trend/ - Так называемые «выборы» в оккупированном Нагорном Карабахе еще раз показали, что никто не признает этот незаконный режим хунты.

Об этом сказал Trend глава Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, депутат Турал Гянджалиев.

Гянджалиев напомнил, что в ходе дебатов между главами Азербайджана и Армении в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года Президент Ильхам Алиев еще раз заявил всему миру, что Нагорный Карабах является исторической землей Азербайджана и находится под оккупацией Армении в течение почти 30 лет.

Он отметил, что по политике, проводимой Арменией, был нанесен сокрушительный удар. А т.н. "выборы" в Нагорном Карабахе в конце марта стали вторым сокрушительным ударом для армянского правительства, ведь мир не признает эти "выборы".

Гянджалиев высоко оценил заявления в связи с этим различных стран и международных организаций: "Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ - США, Франция, Россия, Парламентская ассамблея ОБСЕ выступили с заявлением в связи с так называемыми "выборами" в оккупированном Нагорном Карабахе. Кроме того, свою позицию осуждения в связи с этими незаконными "выборами" выразили НАТО, Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения, Тюркский Совет и ряд других международных организаций. Безусловно, за этими успехами стоит взвешенная внешняя политика главы азербайджанского государства".

Гянджалиев отметил, что серия успехов внешней политики Азербайджана продолжается: "Думаю, что в ближайшем будущем мы станем свидетелями очередных сокрушительных ударов по Армении".

(Автор: Эльчин Мехдиев)