Все шаги и меры, предпринимаемые руководством Азербайджана в борьбе с пандемией, направлены на улучшение социальной защиты и благосостояния граждан - российский эксперт

БАКУ /Trend/ - В сравнении с другими странами ситуация в борьбе с коронавирусом в Азербайджане выглядит значительно лучше.

Об этом сказал Trend директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

"Несмотря на то, что Азербайджан соседствует с Ираном, который стал вторым очагом распространения эпидемии, и Турцией, которая сегодня переживает пик заболеваемости, ситуация в Азербайджане выглядит значительно лучше, но расслабляться еще точно рано.Тем не менее, надо понимать, что время работает против нас, и тут необходимо соблюдать баланс, позволяющий, с одной стороны, не допустить взрывного распространения эпидемии, с другой – не обрушить экономику», - сказал он, отметив, что все шаги и меры предпринимаемые руководством Азербайджана в борьбе с пандемией направлены на улучшение социальной защиты и благосостояния граждан.

Эксперт считает, что кризис, связанный с пандемией, смогут выдержать практически все страны, но вопрос в том - с какими потерями, в первую очередь, человеческими: «Конечно, коронавирус - не "испанка", но десятки, а то и сотни тысяч смертей – это всегда критично. Впрочем, коронавирус в некоторых странах может привести не только к смертям непосредственно от инфекции, но и к самоубийствам, несчастным случаям, связанным с пандемией или ее последствиями. Общую картину мы сможем оценить лишь в будущем».

По словам Родионова, уже сейчас ясно, что мир входит в самый масштабный кризис со времен "Великой депрессии": Одним из самых серьезных факторов сегодняшнего кризиса в мире стало падение цен на нефть.Это в большей степени коснулось стран, зависящих от экспорта углеводородов. У наших стран все идет относительно гладко, благодаря «накопленному жиру». С другой стороны – именно такие кризисы, как правило, дают те самые толчки, без которых не происходит диверсификации экономики. Это общая проблема для многих стран мира, и ответ на вопрос «кто и как выдержит удар?» зависит от того, кто и как быстро сможет изменить свою экономическую модель для адаптации к новой реальности. В свое время санкции Запада дали толчок к развитию импортозамещения, но явно недостаточный. Сегодня нам предстоит испытание, и пускать все на самотек, тянуть время и надеяться, что все как-нибудь само рассосется – не получится».

Эксперт отмечает, что сложно говорить о том, каким будет мир после пандемии: «Но совершенно однозначно, что пандемия ускорит цифровизацию и даст серьезный толчок развитию медицины. За год-два мы реально пройдем тот путь, который в обычной ситуации занял бы 10-20 лет. Любые внешние вызовы всегда ускоряли научный прогресс, и в наше время это особенно актуально».

Касательно мер, принимаемых Россией и Азербайджаном, Родионов отметил, что надо учитывать тот факт, что коронавирус появился на постсоветском пространстве позже, чем в Европе, поэтому у руководства обеих стран был перед глазами хороший пример того, как делать не надо: «Были предприняты адекватные меры: отмена занятий в школах и вузах, закрытие границ, ограничение внешнего сообщения, запрет массовых мероприятий и введение режима самоизоляции – все это помогло нашим странам избежать итальянского сценария. Главное – не стоит закрываться ото всех, как это сделали все страны ЕС, нужно максимально помогать друг другу, обмениваться опытом. Это общая проблема, и решить мы ее сможем только вместе. И в новом мире на первых ролях окажутся страны, которые не растерялись, столкнувшись с этой ситуацией, не замкнулись в себе, а сумели сообща преодолеть вызов».

(Автор: Гусейн Сафаров)

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