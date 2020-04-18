Президент Ильхам Алиев: Национальное согласие в стране возросло до невиданного ранее уровня

БАКУ /Trend/ - В период пандемии основными приоритетами для нас являются здоровье людей, их социальная защита и рост экономической активности в соответствии с ситуацией.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на заседании в формате видеосвязи с участием министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева и министра экономики Микаила Джаббарова.

"Конечно, Азербайджан как ответственный и надежный член мирового сообщества предпринял очень важные шаги для усиления солидарности в этой области как внутри страны, так и в международной плоскости. Могу сказать, что национальное согласие в стране возросло до невиданного ранее уровня", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что это еще раз показывает величие нашего народа, демонстрирует, что мы как народ, как государство проявляем в сложные дни максимум солидарности, помогаем друг другу, в частности, оказываем помощь малообеспеченным семьям.

"Естественно, в первую очередь, государство, в то же время предприниматели, общественные организации, отдельные лица – мы еще раз демонстрируем присущие нашему народу лучшие качества. Как вам известно, Совет сотрудничества тюркоязычных государств, в котором Азербайджан в настоящее время председательствует, стал первой в мировом масштабе организацией, которая провела Саммит в формате видеоконференции. Этот Саммит еще раз продемонстрировал нашу солидарность, единство. Он показал, что в тяжелые дни мы рядом с друг другом", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что тысячи писем, адресованные ему в последние дни, свидетельствуют о том, что азербайджанский народ очень высоко оценивает проделанную государством работу.

"Конечно, это еще больше вдохновляет нас. Это говорит о том, что хотя жизнь людей осложнилась, карантинный режим, повлиявший на нормальную жизнь, создал проблемы для многих, тем не менее, подавляющее большинство нашего народа, осознавая эту ситуацию, оказывает поддержку государству. Мы и дальше должны быть активными в борьбе с этой бедой, принимать превентивные меры и постараться преодолеть эту тяжелую ситуацию с малыми потерями", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.