Президент Ильхам Алиев: Мы обеспечим общественными работами 90 тысяч безработных

Политика 18 апреля 2020 01:48 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы обеспечим общественными работами 90 тысяч безработных

БАКУ /Trend/ - Мы обеспечим общественными работами 90 тысяч безработных.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на заседании в формате видеосвязи с участием министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева и министра экономики Микаила Джаббарова.

"В связи с открытием оплачиваемых общественных рабочих мест - мы, опираясь на опыт прошлых лет, планировали открыть в начале года 37 тысяч рабочих мест. Должен также отметить, что эта программа осуществляется уже 3-4 года. Некоторые люди, привлеченные к этим работам на первоначальном этапе, впоследствии перешли на другие рабочие места с более высокой зарплатой. Поэтому мы планировали данную программу в пределах примерно 30-40 тысяч. Однако из-за пандемии и учитывая неизбежный рост безработицы я дал указание на первоначальном этапе довести эту цифру до 50 тысяч. Но сейчас, я считаю, мы должны довести до более высокой цифры, в этом году должно быть создано 90 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест. Эта сфера также требует очень серьезного контроля. Мы и раньше говорили с вами по данному вопросу. Сегодня механизм более прозрачный", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что к сожалению, на начальном этапе контроль здесь находился на нулевом уровне, и зачастую местные исполнительные органы, злоупотребляя этим, присваивали средства, предназначенные для малообеспеченных слоев.

"Это - предел непорядочности. Именно из-за этого и других преступлений арестованы уже 3 главы исполнительной власти, и их грязные деяния задокументированы и представлены общественности. Они опозорили себя, своих предков, причинили большой ущерб своим близким, государству. Мы выделяли эти средства, чтобы люди, которые не могут найти работу или обладают невысокой работоспособностью, получали зарплату хотя бы на уровне минимальной заработной платы, приносили домой деньги. Мы повысили минимальную зарплату до 250 манатов, но они и ее присваивали, хранили у себя карты, снимали с них деньги и обогащались. Это и преступление, и моральное уродство. Иначе это не назовешь", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что все соответствующие органы отныне должны уделять очень большое внимание данному вопросу.

"Я прошу и граждан: если чье-то имя, возможно, и сейчас вписывается, при этом он не получает заработной платы, пусть сообщат нам. Таким образом, мы обеспечим общественными работами 90 тысяч безработных. Что касается программы самозанятости, то мы и в прошлый раз говорили по этому вопросу, считаю, что привлечение в нынешнем году к этой программе 12 тысяч человек – очень хороший показатель. По нашей инициативе к этой программе подключился и Всемирный банк, в то же время впервые к ней присоединяются и азербайджанские банки. Надеюсь, что в следующем году азербайджанские банки окажут помощь большему числу людей из этой категории. Кроме того, я поручил вам увеличить число лиц, получающих адресную социальную помощь", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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