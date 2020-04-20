Президент Ильхам Алиев выделил средства для продолжения работ по реконструкции автодорог в Баку

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах в связи с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог в Баку.

Согласно распоряжению, в целях расширения части улиц Сабита Оруджева, Низами, Мехди Гусейнзаде и 28 Мая в Баку и обеспечения пересечения этих улиц с улицей Юсифа Сафарова из средств, предусмотренных в пункте 1.66 в разделе расходов государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) государственного бюджета Азербайджана на 2020 год Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 11,6 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжение, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.