Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Туркменистана

БАКУ /Trend/ - 22 апреля 2020 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

Как сообшили в среду Trend в МИД Азербайджана, в ходе беседы был обсуждён ряд актуальных вопросов, связанных с дальнейшим укреплением традиционно дружественных отношений между двумя странами.

Прежде всего была отмечена необходимость реализации двусторонних договорённостей, достигнутых между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Туркменистана Гурбангулу Бердымухамедовым во время официального визита главы туркменского государства в Баку 11 марта этого года.

При этом стороны подчеркнули особую значимость двустороннего сотрудничества в транспортно-коммуникационной сфере. Было подчеркнуто, что прямое морское сообщение на Каспии между морскими портами Алят и Туркменбаши является важнейшим элементом в развитии торгово-экономических связей на Евразийском континенте. Отметив высокую эффективность взаимодействия в области транспорта, дипломаты акцентировали внимание на поиски и внедрения новых форм партнёрства, нацеленных на обеспечение высокорезультативного функционирования транспортных коридоров по линии Восток-Запад.

В этом контексте министры договорились поддерживать тесные регулярные контакты между внешнеполитическими ведомствами Азербайджана и Туркменистана.