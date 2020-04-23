Проведено онлайн-заседание комитета парламента Азербайджана по общественным объединениям и религиозным структурам

БАКУ /Trend/ - Сегодня было проведено онлайн-заседание парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, сообщает в четверг Trend.

Зампред Милли Меджлиса, председатель комитета Фазаиль Ибрагимли проинформировал собравшихся о повестке заседания.

Глава комитета отметил, что на обсуждение во втором чтении вынесены законопроекты об изменениях в Жилищный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях АР, а также в 9 законов.

Фазаиль Ибрагимли отметил, что поправки, предлагаемые в вышеперечисленные документы, нацелены на приведение в соответствие с законом «Об изменении в закон «О молодежной политике» № 1524 – VQD от 5 марта 2019 года.

Поправки важны с точки зрения духовно-нравственного воспитания и формирования здоровой молодежи.

Принявшие участие в заседании члены комитета Сахиб Алиев, Азер Бадамов, Севиндж Фаталиева, Малик Гасанов, Анар Искендеров, Джейхун Мамедов и Джаваншир Пашазаде высказали мнения о проекте.

После обсуждений законопроект был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)