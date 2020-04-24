В посольстве Украины в Азербайджане приостановлен консульский прием

БАКУ/Trend/ - В связи с распространением коронавируса COVID-19 посольство Украины в Азербайджане приостановило консульский прием граждан до 11 мая 2020 года, передает в пятницу Trend со ссылкой на официальную страницу посольства в Facebook.

Согласно информации, граждане могут направлять обращения на электронную почту посольства по адресу emb_az@mfa.gov.ua.

Для получения подробной информации можно обратиться в рабочее время по телефонам: (+99412) 441 27 06 и (+99412) 449 40 95.

При возникновении угрозы жизни и здоровью граждан Украины, а также в чрезвычайных ситуациях следует позвонить или отправить SMS на номера горячей линии посольства: (+99450) 255 75 18 и (+99450) 255 75 05.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)