Из ОАЭ в Баку отправлены 149 граждан Азербайджана (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - По поручению Президента Ильхама Алиева и под контролем Первого вице-президента Мехрибан Алиевой из 317 граждан Азербайджана, зарегистрировавшихся для возвращения в страну из ОАЭ из-за пандемии коронавируса, 149 человек, находящихся в критическом положении, 28 апреля отправлены в Баку коммерческим рейсом компании Flydubai, сообщили во вторник Trend в посольстве Азербайджана в ОАЭ.

По информации ведомства, перелет 15 человек оплачен государством.

Из отправленных в Баку граждан Азербайджана 75 человек, находящиеся в критическом состоянии, с 22 марта по особому поручению Президента Ильхама Алиева и организационной поддержке Генерального консульства в Дубае были размещены в отеле Hampton by Hilton в Дубае за счет государства, и два раза в день обеспечивались питанием.

Граждане, возвращающиеся в Азербайджан, выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за то, что они в этот трудный момент оказали гражданам страны за рубежом особое внимание и заботу, а также создали возможность вернуться на родину.

Отметим, что ввиду большого количества граждан, которых планируется вернуть в страну, для осуществления их регистрации в международном аэропорту Дубая без задержек и препятствий, Генконсульство тесно сотрудничает с местными структурами.

Соответствующие государственные органы ОАЭ оказали всестороннюю помощь посольству и Генконсульству Азербайджана в процессе эвакуации граждан. До того как сесть в самолет, граждане в аэропорту прошли экспресс-тестирование на выявление коронавируса COVID-19.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)