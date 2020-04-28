Турал Гянджалиев: Армянская община Нагорного Карабаха заинтересована в мирном сосуществовании с азербайджанской общиной

БАКУ /Trend/ - Армянская община Нагорного Карабаха заинтересована в мирном сосуществовании с азербайджанской общиной в рамках признанных на международном уровне границ Азербайджана

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев.

По его словам, среди тех, кто внимательно следит за деятельностью азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, также есть и много граждан из числа армянской общины указанного региона. Вопреки репрессивным действиям режима, созданного и управляемого Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, жители - члены армянской общины связались с Азербайджанской общиной Нагорно-Карабахского региона, выразили поддержку ее деятельности и сообщили, что готовы жить с азербайджанской общиной в условиях мира в рамках международно признанных границ Азербайджана.

«Ни дли кого не секрет, что есть факты (проведение шоу т.н. «выборов» в период пандемии), нацеленные на унижение армянской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана со стороны Армении, и такие случаи продолжаются. Однако, Армения использует оккупацию части территорий Азербайджана, чтобы отвлечь внимание простых граждан от внутренних проблем. Вместо того, чтобы решать внутренние проблемы в Армении, она продолжает незаконные действия на оккупированных азербайджанских территориях, постоянно предпринимает шаги и озвучивает заявления провокационного характера.

Факты показывают, что армянская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана осознает, что является жертвой в этой игре, и стала инструментом агрессии со стороны Армении против Азербайджана. Позитивный факт, что среди армянской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана есть много людей, которые понимают, что единственный путь урегулирования конфликта для достижения в регионе справедливого и продолжительного мира - мирное сосуществование обеих общин в рамках признанной на международном уровне территориальной целостности Азербайджана, и число таких людей неизменно растет. Об этом говорят многочисленные сообщения, отправленные в последнее время представителями армянской общины как лично мне, так и на официальные страницы азербайджанской общины в соцсетях.

Будучи избранным представителем Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, хочу довести до сведения армянской общины, что анонимность лиц, направивших обращения, во имя их безопасности будет соблюдена до тех пор, пока не будет достигнут мир. Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана постоянно прилагает усилия для восстановления мира в регионе, и высоко оценивает поддержку всех представителей армянской общины в этом процессе.

Как депутат от города Ханкенди, хочу еще раз уверить, что прилагаю все усилия в направлении решения проблем и забот как армянских, так и азербайджанских жителей города. Любой житель Ханкенди армянского происхождения, так же как и азербайджанского, вопреки давлению Армении, может отправить нам свои жалобы и предложения через социальные сети и электронную почту.

Вновь хочу сообщить армянской общине Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, что мы готовы к более широкому межобщинному диалогу во имя мира, и в скором времени организуем это. Несомненно, территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена в скором времени, и все права и свободы обеих общин Нагорно-Карабахского региона Азербайджана будут защищаться одинаково на высоком уровне в соответствии с Конституцией Азербайджана», - сказал Турал Гянджалиев.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)