Участники ВОВ будут награждены юбилейной медалью Азербайджана - Распоряжение

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении участников ВОВ юбилейной медалью Азербайджана «75-летие победы в Великой Отечественной войне (1945-2020)».

В распоряжении говорится, что в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджана «75-летие победы в Великой Отечественной войне (1945-2020)» лица, участвовавшие в боевых операциях на фронтах Великой Отечественной воны в 1941-1945 годах, проводившие скрытую борьбу с фашистскими захватчиками, работавшие в тылу, а также служившие в тот период в вооруженных силах СССР награждаются юбилейной медалью Азербайджана «75-летие победы в Великой Отечественной войне (1945-2020)».

Кабмину поручено принять меры по изготовлению юбилейной медали Азербайджана «75-летие победы в Великой Отечественной войне (1945-2020)» и его удостоверения, составить список награждаемых юбилейной медалью и обеспечить вручение им этих медалей.