Таир Керимли: Каждый чиновник в Азербайджане должен служить народу, нации, государству и государственности

БАКУ /Trend/ - Каждый чиновник в Азербайджане должен служить народу, нации, государству и государственности.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса Таир Керимли.

По его словам, в тому время когда Президент Ильхам Алиев проводит реформы во всех районах страны, отдельные чиновники нарушают закон и занимаются произволом.

"Президент неоднократно предупреждал чиновников о том, чтобы они соблюдали законы. В своих выступлениях глава государства всегда отмечал, что перед законами Азербайджана всех равны, и любой, кто нарушает закон, независимо от должности и полномочий, будет наказан. Примером этого являются разоблачение нарушавших закон коррупционеров, в результате операций проведенных в Агстафинском, Исмаиллинском и Евлахском районах. Так же было выявлено, что глава исполнительной власти Билясуварского района совершал незаконные действия и присваивал пособия малообеспеченных семей", - отметил депутат.

"Пусть никто не думает, что, совершая преступления, он останется безнаказанным. Последние события также демонстрируют, что страна уделяет серьезное внимание борьбе с коррупцией и взяточничеством, и эти меры будут продолжены. Одним словом, каждый чиновник должен служить народу, нации и государству", - сказал Керимли.

По его словам, должностные лица должны понимать, что Президент назначил их руководителем определенного участка.

"Каждый чиновник должен знать, что его деятельность находится под контролем. Общественность также должна понимать, что ни одно должностное лицо не является неприкосновенным. Любой, кто совершает преступление, привлекается и будет привлекаться к ответственности", - добавил депутат.

(Автор: Самир Али)