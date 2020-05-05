Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Италией

БАКУ/Trend/ - Сегодня был утвержден новый о Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Италией, сообщает во вторник Trend.

Вопрос об утверждении нового документа между двумя странами был обсужден на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Депутаты рассмотрели вопрос «Об утверждении Меморандума о взаимопонимании об оплачиваемой трудовой деятельности членов семьи сотрудников дипломатического представительства, консульства и постоянного представительства между МИД Азербайджана и министерством иностранных дел и международного сотрудничества Италии».

Было отмечено, что Меморандум внесет свой вклад в развитие отношений между двумя странами.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и утвержден.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)