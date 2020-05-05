Расим Мусабеков: Саммит Движения неприсоединения показал, что Азербайджан чрезвычайно серьезно и ответственно относится к международным обязательствам

БАКУ /Trend/ - Саммит на тему “Мы вместе против COVID-19” на тему борьбы с коронавирусом, проведенный по инициативе Президента Ильхама Алиева как председателя Движения неприсоединения в формате Контактной группы посредством видеоконференции, показал, что Азербайджан чрезвычайно серьезно и ответственно относится к международным обязательствам.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Расим Мусабеков. По его словам, в СНГ нет второго такого государства, которое председательствует на таких важных мероприятиях.

«Очередное мероприятие, проведенное по инициативе Азербайджана показало, что страна крайне ответственно относится к международным обязательствам. С другой стороны, такая структура как Евросоюз, обладающая исключительными финансовыми возможности, не помогла Италии в сложившейся ситуации, мы не увидели этого. Однако Азербайджан крайне чутко относиться к таким вопросам. Если в Движении неприсоединения председательствует Азербайджан, то и инициативы, и предложения должны исходить от нас», - сказал Расим Мусабеков.

Депутат добавил, что благодаря таким усилиям Азербайджана среди стран, с которыми сотрудничает, растет его авторитет.

«То, что страны-члены Движения неприсоединения с пониманием относятся к проблемам друг друга, проявляют солидарность и предпочитают многостороннее сотрудничество, имеет исключительное значение. В условиях глобальной пандемии солидарность и сотрудничество между странами и международными организациями особенно актуально. Азербайджан не только принимает эффективные меры в борьбе с COVID-19 на национальном уровне, в то же время, вносит свой действенный вклад в укрепление солидарности и сотрудничества в деле борьбы против коронавируса в региональном и глобальном масштабе», - уточнил Расим Мусабеков.

Напомним, что по инициативе Президента Ильхама Алиева, как председателя Движения неприсоединения, четвертого мая в формате Контактной группы Движения неприсоединения посредством видеоконференции состоялся Саммит на тему «Мы вместе против COVID-19», посвященный борьбе с коронавирусом.

В работе Саммита также приняли участие председатель Генеральной Ассамблеи ООН, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения и председатель Комиссии Африканского союза.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)