Сиявуш Новрузов: В Азербайджане наряду с другими структурами проведены серьезные реформы и в судебной системе (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В Азербайджане наряду с другими структурами проведены серьезные реформы и в судебной системе.

Об этом в ходе сегодняшнего обсуждения в парламенте вопроса о назначении судей сказал глава парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов, сообщает во вторник Trend.

Новрузов отметил, что большое количество рассматриваемых дел создает трудности в работе судов.

Депутат сказал, что некоторые главы исполнительной власти отнимают у людей земли: «Главы исполнительной власти начинают отнимать земли у людей сразу, как приходят на должность. Если бы было своевременное постановление суда, то сейчас таких проблем не возникло бы. С этой точки зрения очень важна роль справедливого постановления, выносимого судами».