Движение непросоединения становится важной площадкой для международного сотрудничества в свете глобальных проблем - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Азербайджан - страна с большим международным авторитетом, имеющая широкие экономические и политические связи.

Об этом заявил Trend известный российский политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Напомним, что 4 мая по инициативе Президента Азербайджана и председателя Движения неприсоединения Ильхама Алиева посредством видеоконференции состоялся саммит организации в формате Контактной группы на тему «Мы вместе против COVID-19», посвященный борьбе с коронавирусом.

Политолог отметил, что важность инициированного Президентом Азербайджана саммита в нынешних условиях трудно переоценить: «Сейчас важно продемонстрировать готовность государств с разных континентов сообща решать возникшие в связи с распространением коронавируса проблемы, а не запираться в собственных границах, отгораживаясь от всего остального мира. Или, что еще хуже, искать виноватых в общей проблеме среди других стран, пытаясь на них переложить долю собственной ответственности и "состричь" с этого купоны единоличной выгоды. Во время видеоконференции в Баку была наглядно продемонстрирована решимость лидеров государств и международных организаций не следовать в фарватере чужой идеологии вопреки собственным интересам. Принципиальным здесь было единство государств. Важно, что инициатива исходила не от Китая или России, стран, рассматриваемых как традиционные антагонисты США на мировой арене. Азербайджан в данном контексте выглядел идеальным лидером, как страна с большим международным авторитетом, имеющая широкие экономические и политические связи, но не участвующая в политических блоках. Это очень важная позиция, которой сегодняшнее руководство Баку точно и аккуратно придерживается».

По мнению эксперта, учитывая, что пандемия коронавируса носит общемировой характер, то и её эффективное преодоление в современном глобализированном обществе может носить только скоординированный характер, а действия различных государств должны быть согласованными, открытыми и предсказуемыми: «В нынешних условиях не получится победить пандемию в гордом одиночестве. Она снова может вернуться из других стран, так как долго поддерживать режим закрытых границ и ограничения перемещения людей, товаров и услуг не получится. Чем дольше будет сохраняться изоляция того или иного общества, тем больше проблем перед ним будет возникать в дальнейшем. В длительной перспективе – это путь к деградации как на международном, так и на государственном уровнях. А раз ограничения будут сниматься, то готовиться к этому нужно скоординировано. Так что совместные усилия необходимы. Нужно установить общие, приемлемые для всех, правила контроля и договориться об имплементации международных правил в период чрезвычайных ситуаций. При этом все участники международных процессов должны, безусловно, доверять друг другу в плане обмена информацией».

Он считает, что организация Движение неприсоединения сегодня не совсем та же организация, которая существовала в годы Холодной войны, и реального противостояния двух военных блоков, НАТО и Варшавского договора, представляя как бы «третий путь»: «На сегодняшней карте мира реально остался только один военный блок – НАТО. ОДКБ, как полноценную военную организацию рассматривать, конечно, нельзя. Недаром его участники присутствуют в нынешнем Движении неприсоединения и в качестве наблюдателей, и в качестве полноправных членов, как Беларусь. Также важно, что сегодня в организации не осталось, кроме той же Беларуси, ни одной страны Европы, даже не состоящих в НАТО. Но есть в качестве наблюдателя Китай – крупнейшая мировая экономика по паритету покупательской способности. То есть, сегодня это не баланс между двумя блоками и некий третий путь, а альтернатива единственной гегемонии одного миропорядка и возможность выстраивания альтернативных взаимоотношений и совместных действий. Экономический потенциал Движения неприсоединения в этом случае может характеризоваться совместными проектами, в которые могут быть включены экономики стран-участниц. Из них сегодня на первом месте, естественно, китайский проект «Один пояс – один путь» и связанные с ним инициативы выстраивания международных связей. Именно сейчас мир находится в состоянии перегруппировки своих сил, в результате чего все должно либо вернуться в прежнее русло с единственным мировым центром силы в Вашингтоне, либо пойти в направлении распада однополярного мира и быстрого развития новых межгосударственных объединений. После прохождения нынешней фазы можно будет говорить о реальном экономическом потенциале Движения неприсоединения. Есть все шансы предполагать, что он должен серьезно вырасти».

Солонников подчеркнул, что Движение неприсоединения сейчас - одно из крупнейших мировых движений, объединяющее 120 государств полноправных членов и 17 наблюдателей: «В условиях растущей напряженности в отношении Всемирной организации здравоохранения, данная организация становится важной площадкой для международного сотрудничества в рамках актуальной повестки борьбы с COVID-19. В нынешних условиях важно создать международный противовес той позиции, которая дискредитирует ВОЗ, и сформировать новую, исключительную позицию в мире. Отсюда большое внимание к прошедшей конференции не только со стороны руководителей государств-участниц Движения неприсоединения, но и крупнейших международных территориальных объединений: Европейского и Африканского союзов. Сегодня, когда закладываются основы нового миропорядка, который может быть реализован после прохождения основной стадии геоэкономического и геополитического кризиса, проведение таких мероприятий как саммит Контактной группы Движения неприсоединения, инициированный главой Азербайджана, крайне важно. Чем больше будет предложений для преодоления пандемии и вариантов международного взаимодействия после её окончания, тем больше вероятности, что новая международная архитектура получится достаточно крепкой и адекватной новым вызовам и реалиям».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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