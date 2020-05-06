Состоялось совместное заседание комитетов Милли Меджлиса

БАКУ/Trend/ - Сегодня состоялось совместное заседание комитетов по правам человека, а также по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса (парламент).

Как сообщает в среду Trend, в ходе заседания состоялись общественные обсуждения в связи с предлагаемыми в третьем чтении поправками в Кодекс об административных правонарушениях и законы "Об информации, информатизации и охране информации", "О средствах массовой информации", "О телерадиовещании", "О государственном языке в Азербайджане" и "Об общественном телерадиовещании".

После обсуждений вопросы были рекомендованы к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)