Состоялось совместное заседание комитетов Милли Меджлиса
БАКУ/Trend/ - Сегодня состоялось совместное заседание комитетов по правам человека, а также по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса (парламент).
Как сообщает в среду Trend, в ходе заседания состоялись общественные обсуждения в связи с предлагаемыми в третьем чтении поправками в Кодекс об административных правонарушениях и законы "Об информации, информатизации и охране информации", "О средствах массовой информации", "О телерадиовещании", "О государственном языке в Азербайджане" и "Об общественном телерадиовещании".
После обсуждений вопросы были рекомендованы к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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