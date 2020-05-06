Халаф Халафов рассказал о строительстве ГЭС на реке Араз

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов внес ясность в вопрос строительства гидроузлов и гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз галасы» на реке Араз.

Как сообщает в среду Trend, между правительствами Азербайджана и Ирана 23 февраля 2016 года подписано соглашение о сотрудничестве в сфере продолжения строительства, эксплуатации гидроузлов и гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз галасы» на реке Араз, а также в сфере энергетики и использования водных ресурсов.

«Данное соглашение основывается на принципы уважения суверенитета и территориальной целостности обоих государств. В соответствии с этими принципами, в Соглашении подчеркнута значимость восстановления территориальной целостности Азербайджана согласно требованиям резолюций ООН. По соглашению, стороны, поддерживая суверенитет, территориальную целостность и интересы обеих стран, осуществляют совместную деятельность по продолжению строительства, а также в связи с эксплуатацией гидроузлов и гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз галасы» на пограничной реке Араз», - сказал Халафов.

Замминистра сообщил, что строительство мостов, которое освещается в прессе, следует рассматривать в рамках реализации проектов гидроузлов и гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз галасы».

«Как заявило посольство Ирана в Азербайджане, части дамб и мостов, приходящихся на территорию Азербайджана, иранская сторона воспринимает в рамках территориальной целостности Азербайджана. Это отражено в вышеуказанном Соглашении, которое утверждено парламентами обеих стран и обладает законной силой.

Исходя из взаимодоверия, дружественных и добрососедских связей между Ираном и Азербайджаном, выражаем уверенность в том, что эти мосты служат именно реализации проектов гидроузлов и гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз галасы»», - уточнил Халаф Халафов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)