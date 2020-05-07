К сожалению, граждане не в полной мере соблюдают требования карантинного режима - Рамин Мамедов

БАКУ /Trend/ - Последние наблюдения показывают, что граждане, к сожалению, не в полной мере соблюдают требования карантинного режима, рекомендации Оперативного штаба при Кабинете министров. Это вызывает серьезную озабоченность.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Рамин Мамедов.

По его словам, пренебрежительное и безответственное отношение в текущей ситуации может создать серьезные проблемы для всей страны.

Депутат отметил, что за прошедший период государство потратило значительные ресурсы для защиты здоровья населения, в здравоохранении, социальной, экономической сферах приняты колоссальные меры.

"Именно в результате этих мер теперь наблюдается позитивная динамика. Однако после смягчения режима карантина предстала совсем иная картина. Считаю, что статистические данные последних дней, в частности превышение числа инфицированных количества излечившихся, должны стать сигналом тревоги для каждого из нас", - отметил Рамин Мамедов.

Депутат вновь призвал всех проявлять ответственность, действовать более осмотрительно для сохранения достигнутых в этой сфере успехов.

"Благодаря целенаправленной, продуманной политике Президента Азербайджана, тщательно выверенным шагам, мы добились такого успеха в борьбе с коронавирусом, которого многим странам достичь не удалось. Однако, чтобы сохранить эти успехи, развить достижения, следует соблюдать дисциплину, проявлять ответственность и внимание. Это крайне важно для защиты страны, народа, каждого гражданина", - подчеркнул Рамин Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)