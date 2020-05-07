В Великую Отечественную войну азербайджанский народ продемонстрировал свои лучшие качества - российский политолог

БАКУ/Trend/ - В Великую Отечественную войну, азербайджанцы проявили в боях лучшие качества своего народа.

Об этом сказал Trend российский политолог, кандидат исторических наук Игорь Панкратенко.

По его словам, о роли Азербайджана в ВОВ можно долго говорить: «Но я ограничусь несколькими цифрами и фактами. На фронт ушла 681 тысяча азербайджанцев, из них более 10 тысяч – женщины, более 40 тысяч – добровольцы. Свыше 400 тысяч из них стали кавалерами боевых орденов и медалей, 14 – полные кавалеры ордена Славы, 123 – герои Советского Союза. На территории Азербайджана было создано 87 батальонов, 1123 отряда самообороны, сформированы 77-я, 223-я, 396-я, 402-я и 416-я стрелковые дивизии, с боями прошедшие от предгорий Кавказа до Прибалтики, Восточной Европы, Берлина.

«Воины-азербайджанцы проявили в боях лучшие качества своего народа — беззаветный патриотизм, непоколебимое мужество и отвагу, неукротимую ненависть к немецко-фашистским захватчикам. Более 400 воинов-азербайджанцев нашего фронта награждены орденами и медалями Советского Союза», - писал командующий 3-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза Ф. И. Толбухин.

Помимо этого, свыше 70% общего объема производимой в тот период в СССР нефти давал Баку. Многие наверное помнят строки Сергея Михалкова:

«И не двинутся машины

В грозном танковом полку,

Если в баках нет бензина

Из далекого Баку».

На территории республики производилось более 130 видов вооружения и боеприпасов, в том числе легендарные гвардейские «Катюши» и истребители Як-3. В госпиталях Азербайджана лечилось более 400 тысяч бойцов Советской Армии. Только Ленинграду до лета 1942 г. бакинские предприятия собрали и отправили 2 вагона икры паюсной, 40 тонн сухофруктов, 12 вагонов томата-пюре и соков, много печеночного экстракта, гематогена, желатина и др. продуктов питания, а также медикаменты и перевязочные средства. Азербайджан отдал Победе не только своё основное богатство - нефть, но и самое дорогое достояние - 300 тысяч жизней своих доблестных сыновей и дочерей. Мы должны и будем помнить героев 77-й азербайджанской дивизии, погибших при освобождении Севастополя, комполка Джалила Наджабова, в честь которого назван сквер в Ялте, бесстрашных бойцов 416 дивизии, освобождавшей Таганрог, тех, кто водружал ранним утром 2 мая знамя Победы над Бранденбургскими воротами. И, конечно же, почтенную 90-летнюю колхозницу из Агдамского района, Саадат Наджаф гызы, передавшую в Фонд создания танковых колонн и авиаэскадрилий все свои сбережения - 30 тысяч рублей».

Политолог также сказал, что смотрит с брезгливостью на то, что в Европе и некоторых постсоветских странах идет пересмотр итогов ВОВ: «Есть нечто отвратительное в этой войне с памятниками, обелисками, переписыванием истории в угоду текущей политической конъюнктуре. Да, история – это живая и постоянно обновляемая наука, появляются новые данные, вводятся в оборот новые источники, которые добавляют те или иные штрихи к портрету прошлого, порой негативные, и это совершенно нормальная картина для процесса научного познания. Но именно познания, а не войны с памятниками, памятью и людьми, давно ушедшими в мир иной. История должна объединять общество, а не раскалывать его - при том, что сама она порой бывала такой, что волосы, глядя на нее из дня сегодняшнего, дыбом встают. История – это все же то, что уже прошло и из чего нужно извлекать уроки. А ненависть или же, напротив, излишнее обожание ушедшего навсегда мне представляется совершенно неконструктивным. И потому, наблюдая за происходящим «переписыванием» и «пересматриванием» иногда очень хочется сказать: не с тем воюете. Вместо свержения памятников – изучите лучше, к примеру, меры санитарно-эпидемиологического характера, которые тогда помогли избегать пандемий и эпидемий».

Панкратенко считает, что 75-летие Великой Победы над фашизмом некоторыми странами используется как повод для политических спекуляций, имеющих отношение к сегодняшней политике: «Но, должен заметить, в этом нет ничего необычного, так было всегда. Как говорится, не на нас началось и не с ними кончится. Историческая память народа и сформированные на ее основе архетипы всегда были полем ожесточенной информационно-психологической войны. Нужно просто почаще включать здравый смысл и помнить о том, что если кто-то лезет тебе в голову, пытается заставить поверить в чуждое, требует осудить своих предков – то вряд ли он это делает из добрых побуждений. Принцип «не все, что сверху – от Бога» действует здесь в полной мере».

Эксперт также отметил проявленную правительством Азербайджана заботу по отношению к ветеранам ВОВ: «В то время как Президент Азербайджана Ильхам Алиев оказывает заботу в виде единовременной материальной помощи участникам Великой отечественной войны 1941-1945 годов, армянский депутат заявляет в парламенте, что защитники отечества уже так стары, что государству было бы выгоднее перенести дату выплат, чтобы дождаться их смерти. Вот это как раз то, что называется "два мира - два образа жизни". Добавлю - два отношения к человечности. Что ж, верным курсом своих идейных предшественников идут эти армянские партайгеноссе. Те собирались окончательно решить "еврейский" вопрос, эти - "ветеранский"».

В заключение политолог сказал, что память о ВОВ необходима, чтобы не допустить новых трагедий: «И память нужна, и не все уроки из той войны еще извлечены. Думаю, любой здравомыслящий человек в этом со мной согласится. Насколько мне известно, сейчас в Азербайджане проживает 264 ветерана той Великой войны. Низкий поклон вам, уважаемые, здоровья и долголетия, счастья вашим семьям и близким. И вечная память тем героям, кто не дожил до этих дней, кто не дошел до Победы!».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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