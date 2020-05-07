Сахиба Гафарова: Азербайджан внес значительный вклад в завоевание Победы в Великой отечественной войне (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Азербайджан внес значительный вклад в завоевание Победы в Великой отечественной войне.
Как сообщает в четверг Trend, об этом в ходе видеоконференции, посвященной 75-й годовщине Победы в Великой отечественной войне, и организованной комитетом по Международным вопросам Совета федерации Федерального собрания России, сказала спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова.
Выступая на видеоконференции, Сахиба Гафарова отметила значимость ее проведения по случаю 75-летия Победы в Великой отечественной войне, и поблагодарила за приглашение на это мероприятие.
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