Сахиба Гафарова: Азербайджан внес значительный вклад в завоевание Победы в Великой отечественной войне (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан внес значительный вклад в завоевание Победы в Великой отечественной войне.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в ходе видеоконференции, посвященной 75-й годовщине Победы в Великой отечественной войне, и организованной комитетом по Международным вопросам Совета федерации Федерального собрания России, сказала спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова.

Выступая на видеоконференции, Сахиба Гафарова отметила значимость ее проведения по случаю 75-летия Победы в Великой отечественной войне, и поблагодарила за приглашение на это мероприятие.