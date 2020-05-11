Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются по всем возможным направлениям - российский эксперт

Политика 11 мая 2020 14:11 (UTC+04:00)
Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются по всем возможным направлениям - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются, причем по всем возможным направлениям.

Об этом сказал Trend директор филиала Финансового университета при Правительстве РФ Павел Клачков.

Согласно его словам, отношения России и Азербайджана находятся в стадии положительной динамики: «Российско-азербайджанские отношения идут вверх, развиваются, причем по всем возможным направлениям. Начиная от экономической, заканчивая социальной, культурной и гуманитарной сферами. На сегодняшний момент мы можем наблюдать довольно эффективные взаимоотношения. Наши страны постоянно обмениваются визитами, причем самого высокого уровня. Кроме визитов глав государств, между нашими странами проходят также визиты чиновников и бизнесменов. Причем серьезный эффект показывают принятия решений на межправительственном уровне. Я всегда это подчеркиваю, очень важно, чтобы еще больше развивалась гуманитарная сфера. Если исходить из непосредственных наблюдений, к примеру, из СМИ наших стран, то можно сказать что в российско-азербайджанских отношениях, безусловно все идет вперед. И это очень выгодно для наших стран, для России и Азербайджана».

К тому же, по мнению политолога, очень важно помнить о нашей общей истории, о наших общих традициях: «В этом контексте хотелось бы отметить юбилей, 75 – летие Великой Победы в Великой Отечественной воне. Эта Победа принадлежит в одинаковой степени всем нам, и русскому и азербайджанскому народам, и всем народам населяющим пространство бывшего Советского Союза. Эта Победа принадлежит всем, кто участвовал в войне, кто проливал свою кровь. И очень важно сейчас не позволить переиначить эту историю, чтобы тем самым разделить нас. Наоборот, история должна объединять наши народы. Мы видим сообщения из Белого дома, о том, что в войне с фашизмом победили американцы и англичане. Однако почему надписи на Рейхстаге на русском языке. Однозначно, это наша победа. И ни русский, ни азербайджанский народ эту победу никому отдавать не должны, так как это то, что нас объединяет. То, что позволяет нашим странам на этом фундаменте строить дальнейшие отношения и идти вперед».

Что же касается подконтрольных США биологических лабораторий в Армении, эксперт отметил, что сами эти народы, которые позволяют строить подобные биолаборатории на своих территориях, в первую очередь должны понять, что это опасно: «К тому же непонятны функции этих лабораторий. Туда не пускают российских экспертов, поэтому Россия также испытывает настороженность. В свою очередь я бы рекомендовал подумать, в данном случае армянским властям, над необходимостью таких лабораторий, особенно на евразийском материке, вблизи от российских границ. Это очень непредусмотрительно и в перспективе может отравить отношения РФ с такими странами».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @C8NTINENT

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