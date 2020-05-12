Эльхан Алескеров: Президент Ильхам Алиев подал мировому сообществу пример того, как можно и нужно работать в условиях пандемии

БАКУ/Trend/- На фоне пандемии коронавируса, охватившей мир и парализовавшей деятельность международных организаций, недавно по инициативе и под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева в формате видеоконференции состоялись два важных саммита.

10 апреля состоялась встреча глав Тюркского совета, который стал первой международной организацией, обсудившей на уровне лидеров государств вызванные пандемией COVID-19 политические, экономические и социальные проблемы стран.

Затем четвертого мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев, будучи действующим председателем Движения неприсоединения, провел видеоконференцию, к которой присоединились главы государств и правительств свыше 40 стран-членов этой организации. Также во встрече приняли участие генеральный секретарь ООН, президент Генеральной ассамблеи ООН, председатель Африканского союза, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения и представители Европейского союза. В ходе указанных мероприятий отмечались меры, своевременно принятые в Азербайджане, для предотвращения распространения коронавируса, рассматривались приоритетные проблемы стран в период пандемии, состоялся обмен опытом, в области охраны здоровья людей и обеспечения их социальной защиты.

На саммите Движения неприсоединения глава государства в качестве примера глобальной солидарности выдвинул предложение о проведении посредством видеоконференции, предусмотренной в Уставе ООН специальной сессии Генеральной Ассамблеи на уровне глав государств и правительств, посвященной пандемии COVID-19. Фактически в Баку прозвучал призыв к глобальной солидарности и международному сотрудничеству в борьбе с пандемией, а также к направлению усилий ООН на решение конкретных проблем, тревожащих страны мира.

Своими инициативами Президент Азербайджана Ильхам Алиев подал мировому сообществу пример того, что необходимо решать существующие проблемы, несмотря на пандемию, можно и нужно работать в новых форматах. В качестве конкретного шага Азербайджан выделил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) финансовую поддержку в объеме пяти миллионов долларов США, которая будет расходоваться в странах, где Баку посчитает это целесообразным.

На фоне активной деятельности Баку, охватывающей свыше 120 стран мира, контрастно выделяется пассивность ООН, которая согласно ее же уставу обязана выявлять угрозы международной безопасности и устранять их, включая текущие вооруженные конфликты. Вместо этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш периодически делает заявления, которыми пытается просветить мировую общественность о том, как себя вести в условиях распространения в мире коронавируса.

В одном из них он призывал страны не начинать войны, не использовать друг против друга сложившуюся в мире ситуацию с пандемией. В последнем видеообращении он заявил, что коронавирус вызвал рост ненавистнической риторики и ксенофобии.

«Коронавирусу всё равно, где мы живем и во что мы верим, но ненависть, ксенофобия, объявление людей козлами отпущения и попытка вселять страх продолжают нарастать, как цунами», - сказал он.

Далее генеральный секретарь ООН раскрывает смысл предыдущих утверждений: «На фоне пандемии усиливаются конспирологические теории всеобщего еврейского заговора и антимусульманские высказывания. Беженцев и мигрантов пытаются выставить как источник вируса и лишают возможности лечения».

Гутерриш призывает «укреплять иммунитет человечества против вируса ненависти...», а в социальных медиа «удалять контент, содержащий расистские высказывания». Безадресные заявления генсека ООН, не подкрепляемые конкретными делами и фактами, - показатель состояния беспомощности, в котором находится эта всемирная организация. ООН не должна превращаться в бесхребетную структуру и играть роль статиста в системе международных отношений. Она обладает огромными ресурсами и многочисленным бюрократическим аппаратом, который фактически в условиях пандемии пользуется благами принципа «оставайся дома».

Вместо конкретных шагов по имплементации принятых в рамках ООН резолюций, в том числе четырех из них, связанных с выводом армянских оккупационных сил с оккупированных территорий Нагорного Карабаха, он говорит о «конспирологических теориях».

Ведь очевидно, что «конспирологические теории» и антимусульманские высказывания существовали и до пандемии, и будут существовать после. Чего стоит его популистский призыв «укреплять иммунитет человечества против вируса ненависти», который процветает в Армении именно из-за нерешительности ООН. Оккупация и военная агрессия страны, почти официально исповедующей радикальный национализм и фашизм, остаются безнаказанными.

Существует необходимость активного вмешательства Совета безопасности ООН в процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта, так как Армения, срывая переговорный процесс, ставит под сомнение успех посредничества Минской группы ОБСЕ.

Последним примером являются заявления Еревана, которые дезавуируют высказывания министра иностранных дел страны-сопредседателя Минской группы России Лаврова по процессу нагорно-карабахского урегулирования.

За многие десятилетия своей деятельности ООН способствовала прекращению многих конфликтов и должна принять решение о введении экономических санкций и других мер принуждения против Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев побуждает международные организации к активной деятельности, в частности, по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. В противном случае Азербайджан будет вынужден принимать иные меры.

Директор Экспертного Совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров

Присоединиться к Baku Network можно на официальном сайте: http://bakunetwork.com,

на Twitter и Facebook:

https://twitter.com/BakuNetwork

https://www.facebook.com/BakuNetwork,

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCp5ic7mhc6rZF6w0TQ.