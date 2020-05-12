Руководство Армении проводит ту же политику, что и армянский легион Вермахта - политолог

БАКУ/Trend/ - Руководство Армении осуществляет ту же политику, что и армянский легион Вермахта.

Об этом сказал Trend руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

Напомним, что премьер-министр Армении 9 мая, в день 75-летия Победы над фашистской Германией, опубликовал в социальных сетях фотографию своего деда и сделал запись: «Никол Пашинян, 1913-1943. Служил в 554-м стрелковом полку 138-й стрелковой дивизии». Однако затем в армянских СМИ появилась информация о сотрудничестве деда Никола Пашиняна с фашистами.

Политолог считает, что абсолютно не важно, прислуживал ли дед премьер-министра Армении Никола Пашиняна фашистам или нет, важно то, что сам Пашинян поддерживает нацистских прихвостней: «Информация, касающаяся деда премьер-министра Армении Никола Пашиняна достаточно туманная и неопределенная. Пашинян настаивает на том, что его дед сражался на стороне Красной армии, в то время как по другим сведениям, тезка его деда сражался на стороне нацистов. К тому же они были из одного села. Безусловно, совпадений немало, однако это не имеет никакого значения, в сравнении с тем, что политическая элита современной Армении героизирует фашизм. Премьер-министр Армении Никол Пашинян симпатизирует фашистам и их приспешникам, таким как Гарегин Нжде, Генерал Дро (Канаян Драстамат Мартиросович ) и им подобным. Нельзя исключать того, что в семье Пашиняна и во многих других армянских семьях велась и культивируются идеи нацизма в виде пропаганды национальной исключительности. Об этом трудно судить. Но так или иначе реальные факты говорят о том, что деятельность армянского национального легиона Вермахта, и его руководителей, нынешним и прежним армянскими руководствами обеляется. Это является неопровержимым фактом, поскольку Пашинян сам громогласно заявлял о том, что Гарегин Нжде является героем Армении. Всем прекрасно известно, что Нжде сотрудничал с фашистами и являлся фашистским, нацистским приспешником. А нелепое выгораживание Нжде армянским руководством, говорит об их симпатии к приспешникам фашистов и делу армянского легиона. Стоит напомнить, что армянский легион - это оккупационное формирование в рядах Вермахта, состоявшее из представителей армянского народа. Военной целью данного формирования было создание так называемой «великой Армении». Гарегин Нжде фактически хотел создать государство национальной исключительности».

Эксперт отметил, что дело армянского легиона продолжается и сегодня, поскольку аналогичный оккупационный корпус действует на оккупированных территориях Азербайджана: «Руководство Армении осуществляет ту же политику, что и легион Вермахта. Армянские сепаратисты также провели этническую чистку, оккупировали чужие территории, и по сей день проповедуют идеи национальной исключительности. На этих оккупированных территориях Азербайджана, и на территории самой Армении сегодня нет представителей национальных меньшинств. Это следствие политики национальной исключительности, политики героизации фашистов, их приспешников и ревизии истории. Эта политика в современной Армении возведена в ранг государственной».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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