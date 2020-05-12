В Азербайджане к рассмотрению на заседании Милли Меджлиса рекомендованы поправки в 14 законов

БАКУ/Trend/ - Комитет по общественным объединениям и религиозным структурам Милли Меджлиса (парламент) провел 12 мая очередное заседание.

Как сообщили во вторник Trend в парламенте, заседание открыл его вице-спикер,председатель комитета Фазаил Ибрагимли. Он ознакомил участников заседания с повесткой.

Было подчеркнуто, что поправки в законы "О статусе военнослужащих", "О свободе вероисповедания", "Об увековечивании имени шехида и льготах для семей шехидов", "О статусе и социальной защите граждан, принявших участие в устранении последствий, а также пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС", "О статусе внутренних войск", "О ветеранах", "О регистрации по месту проживания и месту нахождения", "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджана", "О земельных реформах", "О социальном страховании", "О государственном обязательном личном страховании военнослужащих", "О судах и судьях", "О защите здоровья населения" и "О служебном и гражданском оружии" - в целом в 14 законов - связаны с исполнением закона "О правах лиц с инвалидностью" от 31 мая 2018 года.

Предлагаемые поправки соответствуют требованиям международных конвенций, участниками которых является Азербайджан, а также основываются на передовом мировом опыте.

По завершении заседания предлагаемые поправки были рекомендованы к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)