Хикмет Гаджиев: Под руководством Президента Ильхама Алиева в стране проводится серьезная борьба с коронавирусом

БАКУ/Trend/ - Под руководством Президента Ильхама Алиева в стране проводится серьезная борьба с коронавирусом. Проделанная работа высоко оценивается и международным сообществом. Азербайджан приводится в качестве примера всему миру.

Об этом на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, сообщает в среду Trend.

Он напомнил, что по инициативе Президента Азербайджана были проведены Саммиты Совета сотрудничества Тюркоязычных государств и Движения неприсоединения. Все это является важнейшим вкладом Азербайджана в международное сотрудничество.