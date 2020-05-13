Хикмет Гаджиев: Под руководством Президента Ильхама Алиева в стране проводится серьезная борьба с коронавирусом
БАКУ/Trend/ - Под руководством Президента Ильхама Алиева в стране проводится серьезная борьба с коронавирусом. Проделанная работа высоко оценивается и международным сообществом. Азербайджан приводится в качестве примера всему миру.
Об этом на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, сообщает в среду Trend.
Он напомнил, что по инициативе Президента Азербайджана были проведены Саммиты Совета сотрудничества Тюркоязычных государств и Движения неприсоединения. Все это является важнейшим вкладом Азербайджана в международное сотрудничество.
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