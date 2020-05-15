Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Иорданией
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал закон об утверждении Меморандума о взаимопонимании между министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и Морской комиссией Иордании "О признании сертификатов (дипломов) в соответствии с требованиями правила I/10 "Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты" от 1978 года".
Согласно документу, утвержден Меморандум о взаимопонимании между министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и Морской комиссией Иордании "О признании сертификатов в соответствии с требованиями правила I/10 "Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты" от 1978 года".
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией в области энергетики и промысловой промышленности
Каждому артисту нужна поддержка публики - директор Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева Наргиз Алиева
Рамин Байрамлы: Вторая волна инфицирования коронавирусом будет зависеть от степени социальной ответственности граждан
Рамин Байрамлы: В Азербайджане число проводимых тестов, приходящихся на 1 млн человек, превышает 22 тыс
Ибрагим Мамедов: Несмотря на случаи инфицирования в период смягчения режима карантина, ситуация находится под контролем
Правительство Азербайджана одним из первых приняло своевременные меры по борьбе с коронавирусом - российский эксперт
Эльчин Мирзабейли: Беседу представителей радикальной оппозиции в лучшем случае можно назвать "видеозлословием"
В Азербайджане выявлен 101 новый случай инфицирования коронавирусом, вылечились 53, скончался 1 человек – Оперативный штаб
Новый сервис «Лаборатории Касперского» поможет компаниям узнать об их данных, доступных для злоумышленников
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес-модель и надежные акционеры – это самая проверенная защита в переломный момент» (Интервью)
Более 600 000 абонентов пользуются приложением «Мой Bakcell» - самым рейтинговым сервисом клиентской поддержки в Азербайджане
Федеральный Президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева
Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева
В Азербайджане для помощи учащимся в выборе профессии будут проводиться диагностические тесты - минобразования