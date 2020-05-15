В мае в Азербайджане будет 8 нерабочих дней подряд (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана принял решение о перестановке рабочих и выходных дней, и установлении нерабочих дней в период особого карантина.

Как сообщает в пятницу Trend, решение в связи с этим подписал премьер-министр Али Асадов.

В целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней на территории Азербайджана, меняются местами рабочий день 27 мая 2020 года и выходной 31 мая 2020 года.

В рамках особого рабочего режима в период особого режима карантина 29 мая 2020 года, а также для работающих по графику шестидневной рабочей недели 23 и 30 мая становятся нерабочими днями.

Зарплаты работников по нерабочим дням, определенным данным решением, сохраняются. В связи с введением особого рабочего режима производственный календарь и норма рабочего времени в 2020 году не меняются.