Бахруз Гулиев: Президент Ильхам Алиев - лидер, поддерживающий технологии на глобальном уровне

БАКУ /Trend/ - Встреча с руководителями компании влиятельной американской компании CISCO вновь показала, что Президент Ильхам Алиев один из лидеров, которые поддерживают технологии не только на региональном, но и на глобальном уровне.

Об этом в воскресенье сказал Trend главный редактор газеты Səs, политический эксперт Бахруз Гулиев.

«Глава нашего государства на встрече в формате видеоконференции отметил, что CİSCO предпринимает в Азербайджане серьезные шаги, и использует созданные благоприятные условия. Программы «Умный город», «Умная страна», «Умное сельское хозяйство» и «Умная школа», применяемые в Азербайджане в рамках сотрудничества с этой компанией, показывают, что между компанией и нашей страной налажены серьезные связи, и Азербайджан весьма интересен для CİSCO», - сказал Бахруз Гулиев.

Политический эксперт отметил, что крупные мировые компании крайне заинтересованы во вложении инвестиций в Азербайджан.

«Потому что в стране нет ни одного фактора, который мог бы угрожать общественно-политической стабильности. Мировые компании заинтересованы в получении дивидендов инвестированием в стабильные страны. С этой точки зрения, большинство крупнейших и влиятельных мировых компаний предпочитают инвестировать в Азербайджане. Президент Ильхам Алиев обсудил эти вопросы в ходе своей встречи с руководством компании CİSCO в Давосе некоторое время назад. Именно результатом этого и является тот факт, что сегодня многочисленные международные компании продолжают свою деятельность в Азербайджане», - отметил Бахруз Гулиев.

Политический эксперт подчеркнул, что мнения, высказанные руководством компании CİSCO во время видеоконференции не только являются высокой оценкой региональной позиции Азербайджана, но и свидетельствуют о том, что наша страна обладает возможностью в короткий срок восстановить экономическую активность, представить совершенно новую экономическую модель для региона.

«Исполнительный вице-президент и генеральный финансовый директор компании CİSCO Келли Крамер, затронув в своем выступлении данный вопрос, отметила, что Президент Ильхам Алиев проявил лидерские усилия в организации заседания Совета сотрудничества тюркоязычных государств и встречи Движения неприсоединения в связи с вирусом COVID-19. Келли Крамер отметила, что глава нашего государства является одним из лидеров, поддерживающих технологии, не только в регионе, но и в мировом масштабе. Все это вновь доказывает, что инициативы главы нашего государства поддерживаются и одобряются крупными странами мира, международной общественностью. Превратившись в регионального лидера, выступив с рядом инициатив не только на региональном уровне, но и в мировом масштабе, Азербайджан представил свою альтернативную модель сотрудничества в период пандемии», - подытожил Бахруз Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)