Азай Гулиев: Проводя церемонию т.н. «инаугурации» главы структуры, которую не признают и сами армяне, Армения показывает свое двуличие

БАКУ/Trend/ - Правительство Армении 21 мая планирует провести в Шуше церемонию "инаугурации" для главы созданного в Карабахе вымышленного режима. Спрашивается, почему эту клоунаду организуют именно в Шуше? Потому что игра в связи с "выборами", которую армяне организовали там 31 марта, потерпела полное фиаско. Однако, проводя церемонию т.н. «инаугурации» главы структуры, которую не признают и сами армяне, они показывают свое двуличие.

Об этом на сегодняшнем заседании парламента сказал депутат Милли Меджлиса Азай Гулиев, сообщает во вторник Trend.