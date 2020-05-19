Азай Гулиев: Проводя церемонию т.н. «инаугурации» главы структуры, которую не признают и сами армяне, Армения показывает свое двуличие
БАКУ/Trend/ - Правительство Армении 21 мая планирует провести в Шуше церемонию "инаугурации" для главы созданного в Карабахе вымышленного режима. Спрашивается, почему эту клоунаду организуют именно в Шуше? Потому что игра в связи с "выборами", которую армяне организовали там 31 марта, потерпела полное фиаско. Однако, проводя церемонию т.н. «инаугурации» главы структуры, которую не признают и сами армяне, они показывают свое двуличие.
Об этом на сегодняшнем заседании парламента сказал депутат Милли Меджлиса Азай Гулиев, сообщает во вторник Trend.
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Азай Гулиев: Проводя церемонию т.н. «инаугурации» главы структуры, которую не признают и сами армяне, Армения показывает свое двуличие
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