Работники прокуратуры Азербайджана удостоены почетного звания
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 21 мая распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный юрист".
Согласно распоряжению, за длительную плодотворную деятельность в органах прокуратуры Азербайджана работники прокуратуры Усубов Рустам Сабир оглу и Аскеров Намиг Али оглу удостоены почетного звания "Заслуженный юрист".
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