Захарова: Азербайджан и Россия делают все возможное для урегулирования вопроса с возвращением соотечественников

БАКУ/Trend/ - Действительно непростая ситуация на российско-азербайджанской границе в КПП Яраг-Казмаляр (Россия) - КПП Самур (Азербайджан), где в середине мая находилось более семи сотен граждан Азербайджана, которые стремились вернуться на родину.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Эта тема предметно обсуждалась в ходе состоявшегося 18 мая телефонного разговора Президентов двух стран. Также этому предшествовала серия контактов глав правительств, вице-премьеров, министров иностранных дел наших стран. Несмотря на сложность санитарно-эпидемиологической ситуации в Дагестане и Азербайджане странам удалось возобновить процесс возвращения домой азербайджанцев. В соответствии с поручениями Президентов, 19 мая министры иностранных дел России и Азербайджана обсудили практические шаги на данном направлении, акцентируя важность координации совместных усилий. В тот же день группа азербайджанских граждан из 120 человек вернулась на родину. Мы рассчитываем, что этот процесс будет продолжен в поэтапном режиме», - сказала она.

Захарова отметила, что в целом как российская, так и азербайджанская стороны действуют в духе стратегического партнерства, прикладывают все возможные усилия для урегулирования вопроса с возвращением соотечественников.

«Между нашими правительствами, профильными министерствами, ведомствами, региональными властями, и конечно, посольствами налажено плотное взаимодействие. За время пандемии национальная азербайджанская авиакомпания вывезла из России на родину около полторы тысячи человек. Кроме того, в апреле был осуществлен пропуск групп азербайджанских граждан: более тысячи человек, 1 006 человек, и 548 сухопутным путем через КПП Яраг-Казмаляр (Россия) - КПП Самур (Азербайджан). В свою очередь, через КПП в Россию вернулись пять организованных групп российских граждан, общей численностью 672 человека. 18 мая состоялся вывозной рейс из Баку. Самолет "Аэрофлот" доставил в Москву более 140 граждан России», - сказала она.