Азербайджан показал себя независимым, но и одновременно надежным и последовательным международным партнером - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Азербайджан за годы независимости показал себя надежным и последовательным партнером, проводящим собственный внешнеполитический курс, и с уважением относящимся к позиции других государств.

Об этом заявил Trend известный российский политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Согласно его словам, на примере трех закавказских республик очень хорошо видно каких успехов добился Азербайджан во внешней политике за годы своей независимости: «Если сравнивать Азербайджан, Армению и Грузию, то только у Азербайджана есть самостоятельная геополитическая стратегия. Часто сменяемое руководство этих двух стран зачастую перечеркивает (или ставит под сомнение) достижения предыдущих команд. При этом, если смотреть на участие Азербайджана в новом геополитическом конструировании, то здесь можно выделить несколько позиций. Во-первых, это активное участие в проекте транспортного коридора «Север-Юг», который должен связать Балтийское море и Персидский залив, Северную Европу и Западную Азию. Во-вторых, это укрепление отношений с азиатскими странами, к примеру, посредством регулярного участия в переговорах в рамках группы Тегеран – Анкара – Баку – Москва. В-третьих, это формирование нового межгосударственного пространства в регионе Каспийского моря. Проект, который долго готовился, и, наконец, недавно был реализован. Все это говорит о больших внешнеполитических успехах Азербайджана в последние годы. Но это не финальная точка. Здесь есть еще большие возможности для наращивания стратегического успеха».

Эксперт отметил, что в том, что такие международные организации как Тюркский совет и Движение неприсоединения принимают активное участие в формировании новой международной архитектуры многополярного мира, есть большая заслуга Баку: «В принципе, ничего не мешало бы сейчас двум структурам следовать в фарватере общемировых событий, не проявляя собственной активности. Именно активная роль Азербайджана сейчас во главе данных организаций выводит их в мировую повестку дня, давая возможность формировать альтернативную точку зрения по ряду актуальных вопросов современного развития».

Далее политолог отметил, что Азербайджан показал себя за годы независимости надежным и последовательным партнером, проводящим собственный внешнеполитический курс, и с уважением относящимся к позиции других государств: «Взвешенность, ответственность и последовательность отстаиваемой позиции особенно важны сегодня в регионе Северного Кавказа и всей Западной Азии. Баку удается поддерживать доверительные и конструктивные отношения с разными странами, не всегда находящими общий язык для диалога. Это и Израиль – Иран, и Россия – Грузия».

Эксперт считает, что сейчас страны Персидского залива стоят на пороге возможного прорыва по созданию нового мирового логистического хаба: «Как собственно и было несколько веков назад, когда данный регион привлекал внимание и Александра Македонского, и Римской империи, и Арабского халифата. Возможность создавать в современно мире новые транспортные маршруты, в том числе и энергетические, выходящие из под контроля транснациональных корпораций, и есть построение посткризисного мира, где не будет единого центра управления, и, соответственно, единой системы распределения и контроля. Это вызов сегодняшнего дня, и политика, проводимая Азербайджаном в нынешний период, как раз способствует поиску альтернативных путей решения злободневных глобальных проблем».

В заключение Солонников сказал, что экономические успехи Азербайджана можно оценивать с нескольких позиций: «С одной стороны, это заметный рост ВВП страны, расходной части бюджета и его социальной составляющей, а также средних доходов домохозяйств. Это заметные показатели, и здесь есть чем гордиться и что позитивно оценивать. С другой стороны, существует зависимость бюджета от мировых цен на нефть, и здесь, как и во всех экономиках такого плана, наблюдается большая волатильность и зависимость от внешних факторов. Созданные стабилизирующие механизмы экономики Азербайджана смогут побороть нынешний глобальный кризис, и здесь, доказав свою эффективность».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @C8NTINENT