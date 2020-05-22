Севиль Микаилова: Все страны заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - После того, как Азербайджан в XX веке занял свое место на политической карте мира в статусе независимого государства, он начал проводить взвешенную политику, опирающуюся на национальные интересы и поддерживающую сохранение государственности.

Об этом депутат Милли Меджлиса (парламента) Севиль Микаилова сказала в передаче Aktual телеканала DTV, комментируя успешное сотрудничество Азербайджана с международными организациями, сообщает в пятницу Trend.

Депутат отметила, что политический курс Азербайджана, основа которого была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, сегодня успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым.

«Эта политика дает свои плоды. Азербайджан поддерживают ведущие страны мира, его однозначно признают как надежного партнера.

Азербайджан, как суверенное государство, вступило в ООН. Сегодня для всех очевидна проводимая страной и помещенная в правильные политические рамки политика, которая опирается на национальные интересы и принципы территориальной целостности», - сказала Микаилова.

Представляем эту передачу вниманию наших читателей:

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)