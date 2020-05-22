Современный Азербайджан — признанный лидер региона – депутат Госдумы РФ

Политика 22 мая 2020 16:28 (UTC+04:00)
Современный Азербайджан — признанный лидер региона – депутат Госдумы РФ

БАКУ/Trend/ - В системе международных связей Азербайджан зарекомендовал себя как надёжный партнёр и самостоятельный игрок.

Об этом сказал Trend депутат Государственной Думы РФ, член комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Ирек Зиннуров.

Депутат отметил, что Азербайджан находится в регионе, который традиционно играл важную роль в мировой политике как перекрёсток торговых путей и цивилизаций, культур и религий: «Геополитическое значение Азербайджана обусловлено его стратегическим расположением. А именно, Азербайджан – единственное государство Южного Кавказа, одновременно граничащее с Ираном и Россией, имеющее выход к Каспийскому морю, а через него – в Центральную Азию, граничащее с Грузией, обеспечивающей выход в Черное море. Благодаря стратегическому расположению Азербайджан сегодня - важный логистический центр, через который проходят традиционные и новые коммуникационные, транспортные и энергетические коридоры в евразийском пространстве, соединяющие Восток с Западом и Север с Югом. В системе международных связей Азербайджан зарекомендовал себя как надёжный партнёр и самостоятельный игрок, чьё мнение играет всё большее значение в мировой политике, в решении вопросов не только регионального, но и глобального значения. Вместе с тем, все ещё остаётся нерешённым вопрос армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, препятствующего наиболее полному развитию, как самого Азербайджана, так и региона в целом.

Между тем, в мире происходят сложные геополитические процессы, связанные с очередной фазой формирования нового миропорядка после распада биполярного мира ввиду продолжающегося перераспределения удельного веса между уже существующими и возникающими центрами влияния, меняется инструментарий, используемый в сфере международных отношений, наряду с «жесткой силой» возрастает роль «мягкой силы» в реализации геополитических идей».

По его словам, Азербайджан придаёт важное значение деятельности в международных организациях, стремится участвовать в принятии решений по актуальным международным проблемам: «Присутствие в международных структурах позволяет стране отстаивать свои политические и экономические интересы на международной арене. Активная деятельность в работе международных организаций рассматривается как часть стратегии «мягкой силы», служит усилению роли и значимости государства в решении международных проблем. Непременно следует отметить усилия Азербайджана на международной арене. Так, в середине апреля сего года по инициативе Президента Азербайджана, председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств Ильхама Алиева созван Внеочередной саммит Тюркского совета, Главы Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркменистана, Турции и Венгрии при участии гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса провели в формате видеоконференции чрезвычайный саммит Тюркского совета в ходе которого обсудили вопросы обеспечения торговых и транзитно-транспортных связей, сотрудничества в сфере здравоохранения, помощи гражданам стран – участниц Тюркского совета. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также является председателем Движения неприсоединения и на состоявшемся по его инициативе 4 мая саммите организации, посвященном борьбе с пандемией COVID-19, заявил о выделении правительством страны пожертвований Всемирной организации здравоохранения для оказания помощи наиболее нуждающимся в ней государствам-членам Движения. Движение неприсоединения после ООН является второй по величине международной структурой, и Азербайджан в течение трех лет будет председательствовать в этой ней. В Женеве 11 мая подписано "Донорское соглашение между Азербайджанской Республикой и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)", в рамках которого помощь в борьбе с коронавирусом получат наиболее нуждающиеся в ней страны-члены Движения неприсоединения из Африки, Азии и Латинской Америки».

Далее российский политик коснулся двусторонних отношений и сказал, что отношения России и Азербайджана являются образцовым примером стратегического сотрудничества: «Между Баку и Москвой существует большая и серьезная правовая база, двусторонние отношения носят стратегический характер. Перспективы развития экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном самые положительные, так как данное направление является частью стратегического сотрудничества. Кроме того, очень тесное сотрудничество между странами налажено по транспортным развязкам и повышается роль Азербайджана и России в таких международных проектах, как Север-Юг и Восток-Запад. Говоря о военно-техническом сотрудничестве можно уверенно заявлять, что оно является одной из важнейших сфер стратегического партнерства с Азербайджаном. Чрезвычайно важно сотрудничество по Каспию в рамках Конвенции по правовому статусу и других документов, а также взаимодействие всех стран региона. В экономическом плане последние годы мы наблюдаем рост товарооборота, что также говорит об активизации экономического сотрудничества. Сотни компаний с российским капиталом работают в Азербайджане в различных секторах экономики».

Говоря о реализуемых Азербайджаном энергетических и транспортно-логистических проектах, Зиннуров отметил, что Россия и Азербайджан совместно реализуют важный транспортный международный проект «Север-Юг»: «Как на российской территории, так и на азербайджанской территории осуществляются практически все инфраструктурные проекты, связанные с этим коридором. Коридор «Север-Юг» - это широкомасштабный инфраструктурный проект мультимодальных перевозок, имеющий два ответвления. Западная часть включает в себя железнодорожные пути через Азербайджан и Россию, морские перевозки в Каспийском море, а также автомобильные магистрали через территорию Грузии, выходящие в порты Чёрного моря и на Турцию. Восточное направление призвано связать транспортным сообщением Индию и Центральную Азию через территории Ирана, Туркменистана и Казахстана. Ведется работа по вопросам, связанными с транспортно-логистическими направлениями, чтобы увеличить грузопоток, тем самым создавая более благоприятные условия для стран, которые являются нашими соседями, и укрепить транзитный потенциал. Свободная экономическая зона в Аляте дает возможность российским компаниям создавать на территории Азербайджана свои логистические центры. Логистика стала сильным экономическим подспорьем и приносит колоссальные доходы. В результате реализации стратегически важных энергетических и транспортно-коммуникационных проектов, Азербайджан занял важное место в архитектуре энергетической безопасности Европы. В энергетической сфере очень много проектов, в частности объединение энергосистем России и Азербайджана. Россия на первом месте сегодня по экспорту продукции нефтяного сектора».

Российский депутат считает, что в современном мире политические успехи находятся в неразрывной связи с экономическим развитием и немаловажную роль в усилении политического значения Азербайджана играет динамичное развитие его экономики: «С экономической и торговой точки зрения Азербайджан является самой быстро развивающейся страной на Кавказе. В дополнение к этому, он политически стабилен внутри, что одновременно способствует глобальному продвижению азербайджанской политической модели. Всё это стало возможным в результате хорошо продуманного, выверенного с учётом геополитических реалий и политических процессов в мире, основанного на прагматизме и предсказуемого внешнеполитического курса, заложенного еще общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым. Современный Азербайджан - признанный лидер региона. За годы независимости Азербайджан прошёл путь от истощённой войной и глубоким социально-экономическим и общественно-политическим кризисом постсоветской республики до ведущего государства региона».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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