Главы МИД Азербайджана и России обсудили борьбу с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, в пятницу сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

Министры обменялись мнениями о мерах, принятых двумя государствами в рамках борьбы с существующей глобальной пандемией.

Стороны также обсудили сотрудничество на многосторонних платформах, в частности актуальные вопросы повестки в рамках СНГ.

Министры провели общий обмен мнениями по прошедшему недавно в Женеве в формате онлайн заседанию Всемирной организации здравоохранения, на которой в основном рассматривались вопросы борьбы с коронавирусной пандемией.