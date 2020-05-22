Главы МИД Азербайджана и России обсудили борьбу с коронавирусом
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, в пятницу сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.
Министры обменялись мнениями о мерах, принятых двумя государствами в рамках борьбы с существующей глобальной пандемией.
Стороны также обсудили сотрудничество на многосторонних платформах, в частности актуальные вопросы повестки в рамках СНГ.
Министры провели общий обмен мнениями по прошедшему недавно в Женеве в формате онлайн заседанию Всемирной организации здравоохранения, на которой в основном рассматривались вопросы борьбы с коронавирусной пандемией.
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