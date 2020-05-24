Глава Международного фонда тюркской культуры и наследия поздравила Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева отправила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемый господин Президент.

От имени Международного фонда тюркской культуры и наследия сердечно поздравляю Вас по случаю 28 мая - Дня Республики.

Сегодня динамичное развитие Азербайджана во всех областях радует не только граждан страны, но и весь тюркский мир.

Осуществляемые в последнее время по Вашей инициативе превентивные меры в условиях, возникших впоследствии пандемии коронавируса (COVID-19), а также международные конференции, организованные во имя усиления единства между тюркоязычными государствами, радуют каждого из нас.

В результате Вашей целенаправленной политики Азербайджанская Республика превратилась в одну из передовых культурных центров тюркского мира. Созданный по Вашей инициативе Международный фонд тюркской культуры и наследия, как международная организация, пропагандирующая культуры тюркоязычных стран, всегда будет продолжать миссию по сохранению и популяризации в мире наших общих ценностей.

Пользуясь случаем, поздравляю Вас со священным праздником Рамазан, желаю Вашему превосходительству здоровья, успехов в деятельности во имя развития и прогресса Азербайджана, а азербайджанскому народу - мира и благополучия", - говорится в поздравительном письме.