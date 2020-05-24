О диалоге депутата Милли меджлиса Расима Мусабекова и депутата парламента Армении Ованеса Игитяна, представленном в Ютуб канале

БАКУ /Trend/ - В последние дни внимание общественности привлекает диалог депутата Милли меджлиса Расима Мусабекова и депутата парламента Армении Ованеса Игитяна, представленном в Ютуб канале. Интерес обусловлен тем, что оба депутата являются экспертами по международной политике, поэтому небезынтересно послушать альтернативные аргументации специалистов о путях решения Карабахской проблемы. Хотя в который раз мы убеждаемся в бессмысленности диалога с представителями армянской элиты, в сознании которых укоренилась параноидальная мысль об их древности, исключительности, дающее им особое право на агрессивность по отношению к соседним народам. Хорошо известны исторические примеры наций, претендующих на историческую исключительность, именно данная политическая болезнь привела в Германии Гитлера к власти и обернулась вскоре крахом для немцев.

Собственно, мы опять увидели, что никакого признака раскаяния, сожаления о страшных преступлениях, совершенных за последнее столетие против азербайджанцев армянами, у лидеров армян нет и помине. Создав в начале ХХ века с помощью России на наших землях свое государство, они продолжают зариться на наши территории. Надо отдать должное терпению Расима Мусабекова, он в своих рассуждениях придерживался исключительно канонов международного права и опирался на конкретные социально- политические, исторические факты. В отличие от него Ованес Игитян демонстрировал типичное для армян класс софистики, переиначивал ради своих измышлений исторические события, строил абсурдные сценарии решения карабахской проблемы. Он еще раз подчеркнул, что главной категорией мышления армянских политиков является «безопасность армян Карабаха», ради которого стоит окупировать семь близлежащих районов Азербайджана и сделать беженцами более 600 тысяч человек. В структуре Азербайджана, по его мнению, автономия армян невозможна, так как эта «исключительная» нация не доверяют азербайджанцам.

Возникает резонный вопрос: если армяне априори считают Карабах безоговорочно армянской территорией, оккупированные районы обязательной буферной зоной, зачем мы ведем с ними переговоры. Не пора ли кончать эту бессмысленную дипломатию. Как говорил классик, продолжением бессильной политики и дипломатии должна быть война. Ради освобождения наших земель от заблудившихся в своих мистификациях армян готовы встать под ружье не только молодежь Азербайджана, но и наши славные ветераны.

Джалил Халилов,

полковник, заместитель председателя Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджанской Республики