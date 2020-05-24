О диалоге депутата Милли меджлиса Расима Мусабекова и депутата парламента Армении Ованеса Игитяна, представленном в Ютуб канале

Политика 24 мая 2020 19:03 (UTC+04:00)
О диалоге депутата Милли меджлиса Расима Мусабекова и депутата парламента Армении Ованеса Игитяна, представленном в Ютуб канале

БАКУ /Trend/ - В последние дни внимание общественности привлекает диалог депутата Милли меджлиса Расима Мусабекова и депутата парламента Армении Ованеса Игитяна, представленном в Ютуб канале. Интерес обусловлен тем, что оба депутата являются экспертами по международной политике, поэтому небезынтересно послушать альтернативные аргументации специалистов о путях решения Карабахской проблемы. Хотя в который раз мы убеждаемся в бессмысленности диалога с представителями армянской элиты, в сознании которых укоренилась параноидальная мысль об их древности, исключительности, дающее им особое право на агрессивность по отношению к соседним народам. Хорошо известны исторические примеры наций, претендующих на историческую исключительность, именно данная политическая болезнь привела в Германии Гитлера к власти и обернулась вскоре крахом для немцев.

Собственно, мы опять увидели, что никакого признака раскаяния, сожаления о страшных преступлениях, совершенных за последнее столетие против азербайджанцев армянами, у лидеров армян нет и помине. Создав в начале ХХ века с помощью России на наших землях свое государство, они продолжают зариться на наши территории. Надо отдать должное терпению Расима Мусабекова, он в своих рассуждениях придерживался исключительно канонов международного права и опирался на конкретные социально- политические, исторические факты. В отличие от него Ованес Игитян демонстрировал типичное для армян класс софистики, переиначивал ради своих измышлений исторические события, строил абсурдные сценарии решения карабахской проблемы. Он еще раз подчеркнул, что главной категорией мышления армянских политиков является «безопасность армян Карабаха», ради которого стоит окупировать семь близлежащих районов Азербайджана и сделать беженцами более 600 тысяч человек. В структуре Азербайджана, по его мнению, автономия армян невозможна, так как эта «исключительная» нация не доверяют азербайджанцам.

Возникает резонный вопрос: если армяне априори считают Карабах безоговорочно армянской территорией, оккупированные районы обязательной буферной зоной, зачем мы ведем с ними переговоры. Не пора ли кончать эту бессмысленную дипломатию. Как говорил классик, продолжением бессильной политики и дипломатии должна быть война. Ради освобождения наших земель от заблудившихся в своих мистификациях армян готовы встать под ружье не только молодежь Азербайджана, но и наши славные ветераны.

Джалил Халилов,

полковник, заместитель председателя Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджанской Республики

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Саудовской Аравии ввели полный запрет на передвижение
В Саудовской Аравии ввели полный запрет на передвижение
В окрестностях Дейр-эз-Зора произошел взрыв
В окрестностях Дейр-эз-Зора произошел взрыв
Кувейт ждет в этом году максимальный за 30 лет дефицит бюджета в 40% ВВП
Кувейт ждет в этом году максимальный за 30 лет дефицит бюджета в 40% ВВП
Loading Bars
Лента новостей
О диалоге депутата Милли меджлиса Расима Мусабекова и депутата парламента Армении Ованеса Игитяна, представленном в Ютуб канале Политика 19:03
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 24.05.2020 Политика 19:00
В Японии за день до полного снятия режима ЧС выросло число новых случаев заражения Другие страны 18:53
Первый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу Другие страны 18:27
"Шальке" уступил "Аугсбургу" и довел серию без побед в чемпионате Германии до девяти игр Спорт 18:00
Нетаньяху прибыл в Окружной суд Иерусалима на первое заседание по делам против него Израиль 17:34
Хикмет Бабаоглу: Применение новых технологий в любой области оптимизирует ее развитие, эксплуатацию и управление Политика 17:07
Полиция Гонконга задержала около 120 участников акции протеста Другие страны 16:49
В Азербайджане выявлено 140 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 101 человек Общество 16:28
Народный банк Узбекистана закупает банкоматы путем тендера Тендеры 16:21
Кямран Байрамов: Меры наказания за нарушение правил карантина должны быть ужесточены Общество 16:00
В Иране от коронавируса вылечились более 105 тысяч человек Иран 15:52
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Иордании Политика 15:46
Узбекская энергетическая компания объявляет тендер на поставку труб Тендеры 15:38
Турция всегда будет поддерживать Азербайджан - Чавушоглу Турция 15:37
Президент Таджикистана поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 15:06
ЕС поддержит кандидатуру главы МИД Испании на пост руководителя ВТО В мире 14:45
Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода Общество 14:19
Кабинет министров выделил 5 миллионов манатов на поставку семян для поддержки производителей Бизнес 13:56
Президент Афганистана объявил о возобновлении освобождения талибов из тюрем Другие страны 13:55
В Армении за сутки выявили 359 случаев заражения COVID-19 Армения 13:33
Азер Бадамов: Стремление мировых компаний к сотрудничеству с Азербайджаном - результат благоприятной деловой и инвестиционной среды Политика 13:06
В Грузии выявлено два новых случая коронавируса, 13 пациентов выздоровели Грузия 12:56
Язгюль Абдиева: Должны быть приняты меры против людей, распространяющих ложную информацию о коронавирусе Общество 12:38
В Москве выявили рекордно низкое с 29 апреля число случаев заражения коронавирусом Россия 12:28
В войсках Нахчыванского гарнизона завершились командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:19
Высота волн на Каспии достигла 6,6 метра Общество 11:56
За сутки в Казахстане выявлено 403 заболевших коронавирусом Казахстан 11:18
"Интер" предложит Кавани контракт до 2023 года Спорт 10:52
Около 100 человек в Гонконге вышли на акцию протеста из-за закона о нацбезопасности Другие страны 10:29
У побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,5 Другие страны 10:02
ВС Армении 22 раза нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:45
АБР обнародовал планируемую сумму кредитных средств для Азербайджана на 2020-2022 годы Финансы 09:36
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 5,3 миллиона человек В мире 09:20
В Азербайджане отмечают праздник Рамазан Общество 09:04
В январе-апреле трудовая миграция из Турции в Грузию значительно возросла Турция 08:58
Свыше 178 тысяч случаев заражения COVID зафиксировано в Германии Европа 08:45
Генсек ООН призвал к мирному урегулированию ситуации в Афганистане В мире 08:30
Китай за сутки выявил три новых случая заражения коронавирусом Другие страны 08:17
В Атлантическом океане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 В мире 08:09
Футболист "Вулверхэмптона" Траоре является основной трансферной целью "Ливерпуля" Спорт 07:55
Жителей крупнейшей провинции Аргентины обяжут установить приложение с функциями слежения Другие страны 07:43
Байден одержал победу на первичных выборах на Гавайях США 07:15
Итальянский "Наполи" хочет выручить €200 млн с продажи четырех футболистов Спорт 06:59
Иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы, несмотря на угрозы США Другие страны 06:43
Рейтинг поддержки кабинета министров Японии обвалился до 27% Другие страны 06:25
"Лион" надеется на пересмотр решения о досрочном завершении сезона чемпионата Франции Спорт 06:07
Пикап с 12 телами обнаружили в Мексике Другие страны 05:48
Более 83,6 тысяч случаев заражения COVID выявлено в Канаде Другие страны 05:32
В Израиле начался судебный процесс над Нетаньяху Израиль 05:17
В Бразилии за сутки зарегистрировали около 1 тыс. смертей из-за коронавируса Другие страны 04:51
Президент Аргентины продлил карантин из-за коронавируса до 7 июня Другие страны 04:35
У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,3 Европа 04:21
Скончался победитель чемпионата Франции по футболу Фабрис Леполь Европа 04:07
Адвокаты Telegram отозвали апелляцию на запрет продажи токенов в США Финансы 03:45
Два новых случая заражения коронавирусом выявлено в клубах чемпионата Англии по футболу Европа 03:22
ВМС США испытали лазер против беспилотника (ВИДЕО) США 03:05
Ким Чен Ын впервые за 3 недели провел встречу по вопросам ядерного сдерживания Другие страны 02:40
Вблизи центральной сверхмассивной черной дыры Млечного Пути обнаружена аномалия В мире 02:23
Президент Афганистана поручил силовикам поддерживать прекращение огня со стороны талибов Другие страны 02:05
Мюллер назвал важной победу ФК "Бавария" над "Айнтрахтом" в матче чемпионата Германии Спорт 01:48
Столтенберг поприветствовал объявление талибов о трехдневном прекращении огня США 01:29
В Минавиации Пакистана заявили, что расследование авиакатастрофы в Карачи займет 3 месяца Другие страны 01:12
В Москве за сутки умерли 59 пациентов с коронавирусом Россия 00:55
Трамп считает, что у Байдена плохая память и нет положительных качеств США 00:37
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Рамазан (ФОТО) Политика 00:03
На Кипре впервые с начала пандемии не выявлено новых инфицированных коронавирусом Европа 23 мая 23:47
Власти США могут создать комиссию по защите традиционных ценностей в соцсетях США 23 мая 23:42
Севиль Микаилова: Выдвинутые Президентом Ильхамом Алиевым инициативы по внедрению интеллектуальных систем станет качественно новым этапом в развитии страны Политика 23 мая 23:29
Главе государства пишут: Единство народа и Президента в эти тяжёлые дни свидетельствует о том, что Вы являетесь сильным лидером Политика 23 мая 23:25
В Египте зарегистрировано рекордное количество смертей от коронавируса за сутки Другие страны 23 мая 23:20
Талибы объявили о трехдневном прекращении огня в честь окончания Рамадана Другие страны 23 мая 23:12
"Бавария" победила в шестом матче чемпионата Германии подряд, разгромив "Айнтрахт" Спорт 23 мая 22:55
Число инфицированных коронавирусом в мире возросло за сутки почти на 110 тыс. В мире 23 мая 22:27
Британская оппозиция потребовала начать расследование в отношении советника Джонсона Европа 23 мая 21:59
Азербайджан еще на месяц отменил пошлины на ввозимые защитные медицинские средства Общество 23 мая 21:38
Испания объявила дату возобновления туристического сезона Туризм 23 мая 21:21
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 23 мая 21:07
Музеи Ватикана откроются для посетителей с 1 июня Европа 23 мая 21:00
В Белом доме подтвердили, что Трамп будет присутствовать при запуске Crew Dragon США 23 мая 20:32
ЕБРР поддерживает чайную индустрию Азербайджана Бизнес 23 мая 20:27
Токио обновил рекорд по минимуму новых заражений коронавирусом Другие страны 23 мая 20:02
Forbes: суммарное состояние 25 богатейших людей мира выросло за два месяца на $255 млрд Финансы 23 мая 19:25
Чемпион мира по футболу Гётце покинет дортмундскую "Боруссию" после окончания сезона Спорт 23 мая 19:06
Между Эрдоганом и Трампом сосотоялся телефонный разговор Турция 23 мая 18:50
Ученые заявили, что пациенты с коронавирусом заразны 11 дней с появления симптомов Другие страны 23 мая 18:32
Правительство разрешило возобновить чемпионат Испании Спорт 23 мая 18:06
В праздничные дни ПО "Азеригаз" будет работать в усиленном режиме Общество 23 мая 17:30
Азербайджанские звезды представили проект "Стихофаны", призвав соблюдать карантин (ВИДЕО) Культура 23 мая 17:16
В Азербайджане скорость порывистого ветра местами достигает 32 м/с Общество 23 мая 16:27
Азербайджанская IT-компания о производстве дезинфицирующего аппарата ИКТ 23 мая 15:59
В Азербайджане выявлено 127 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 107, скончались 3 человека – Оперативный штаб Общество 23 мая 15:53
Раньше жаловались, что масок нет, а теперь не хотят их надевать - народный артист Рафиг Азимов Социум 23 мая 15:52
Массовые празднования лишь увеличат число инфицированных коронавирусом – Муса Гулиев Общество 23 мая 15:47
Обнародовано расписание школьных телеуроков в Азербайджане на 25 мая Общество 23 мая 15:35
Министерство экономики Азербайджана обращается к налогоплательщикам в связи с финансовой поддержкой Бизнес 23 мая 15:33
Производство легковых автомобилей в Азербайджане значительно увеличилось Бизнес 23 мая 15:28
По инициативе Фахрии Халафовой прошла акция "Дети-детям" в честь праздника Рамазан Социум 23 мая 15:20
Узбекско-корейское СП закупает масляные фильтры путем тендера Тендеры 23 мая 15:19
Азербайджанское бюро по туризму: После открытия границ предпочтение будет отдано соседним странам Туризм 23 мая 15:13
Все новости