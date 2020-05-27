Президент Молдовы поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ/Trend/ - Президент Молдовы Игорь Додон направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное послание по случаю национального праздника страны - Дня Республики.

"Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Убежден, что Ваша страна будет и впредь уверенно продвигаться по пути важных реформ и преобразований, проводя эффективную внутреннюю политику и, укрепляя свою роль на международной арене.

Пользуясь предоставленной возможностью, хочу подтвердить готовность к дальнейшим совместным действиям по развитию двусторонних молдо-азербайджанских отношений в духе, дружбы, взаимопонимания и конструктивного сотрудничества во имя и на благо наших народов.

В этот праздничный день позвольте пожелать Вам, уважаемый господин Президент, и в Вашем лице дружественному азербайджанскому народу мира, добра и процветания", - говорится в поздравительном письме.