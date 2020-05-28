Президент Ильхам Алиев посетил памятник, возведенный в честь Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг по случаю национального праздника – Дня Республики посетил памятник, возведенный в Баку, на улице Истиглалийят в честь Азербайджанской Демократической Республики, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Глава государства возложил к памятнику венок.
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Президент Ильхам Алиев посетил памятник, возведенный в честь Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО)
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