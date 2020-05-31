Сахиль Керимли: Президент Ильхам Алиев ведет Азербайджан к новым целям

Политика 31 мая 2020 22:47 (UTC+04:00)
Сахиль Керимли: Президент Ильхам Алиев ведет Азербайджан к новым целям

БАКУ /Trend/ - Приоритеты азербайджанского государства остаются неизменными. Находиться рядом с гражданами, обеспечивать высокое благосостояние всех слоев общества, в частности людей из уязвимых групп, самый важный вопрос, который Президент Ильхам Алиев всегда держит в центре внимания.

Азербайджан одна из редких стран, которые на каждом шагу заботятся о своих гражданах, в частности нуждающихся в особой заботе лицах. На протяжении всей своей деятельности Президент Ильхам Алиев руководствовался этими гуманными и человеколюбивыми принципами, тем самым формируя образцовую традицию и для других стран.

Также в центре внимания всегда находились социальная защита, обеспечение высокого уровня жизни беженцев и вынужденных переселенцев, которые были изгнаны из своих домов в результате армянской оккупации, семей шехидов. До сих пор десятки тысяч семей, живущих в трудных и тяжелых условиях, были обеспечены жильем. Находящийся под личным контролем Президента процесс продолжается и по сей день.

Передача в пользование жилого комплекса «Гобу Парк - 3» с участием Президента Ильхама Алиева и Первого вице- пезидента Мехрибан Алиевой в День Республики на самом деле стала незаменимым праздничным подарком для семей вынужденных переселенцев и шехидов. Однако эти городки являются местами временного проживания вынужденных переселенцев. Нет никаких сомнений в том, что после освобождения азербайджанских территорий от армянской оккупации, на наших землях будут построены самые современные здания, дома, будут восстановлены разрушенные города.

Это – главная задача, поставленная Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым, точная цель, определенная главой государства.

Следует особо отметить еще один нюанс – строительство всех трех жилых комплексов было осуществлено в соответствии с дорожной картой, инициатором и автором которой является Первый вице-президент Мехрибан Алиева. Основная специфика нового поселка заключается в том, что все работы здесь проделаны частным сектором. Крайне радует тот факт, что после призыва Президента Ильхама Алиева давностью несколько лет частный сектор оказал вклад в реализацию этих важных социальных проектов. В новом городке, помимо современной инфраструктуры и социальных объектов, также предусмотрено решение проблем занятости вынужденных переселенцев. Линией Агентства по развитию малого и среднего бизнеса созданы производственные предприятия.

Одним из вопросов, которые Президент Ильхам Алиев держит в центре внимания, являются социально-экономическое развитие регионов, повышение уровня жизни населения. Президент Азербайджана еще в первые годы прихода к власти сделал серьезные шаги в данном направлении, были реализованы государственные программы касательно развития регионов. Благодаря этой политике, которая успешно велась в течение прошедших лет, регионы полностью преобразовались. Так скажем, различий между селами и городами с каждым днем становится все меньше. Все это делается для социального благосостояния, и конечно же, для удовлетворенности граждан Азербайджана.

Несмотря на негативные воздействия пандемии коронавируса, сегодня социальная политика Президента Ильхам Алиева продолжается с более высокими темпами. С первых дней глава государства неоднократно заявлял, что ни один социальный проект не будет отменен, бюджетные расходы не будут сокращены. Сегодня мы становимся очевидцами того, что решительно выполняются данные обещания. Как и видно, строительство и ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов все также находится в центре внимания.

В этом плане значимую роль сыграл недавний визит Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в Шамахинский район. Проекты, реализованные в рамках визита показали, что приоритеты государства остаются неизменными даже в самых сложных условиях. Еще один важный момент заключается в том, что Президент и Первая леди лично участвуют на всех открытиях, на месте знакомятся в проделанной работой, дают необходимые поручения в связи с решением проблем людей.

Здания, построенные в Шамахы для живущих в домах с истекшим сроком эксплуатации граждан, а также для пострадавших от землетрясения семей - незаменимый вклад в дело по улучшению условий жизни населения. Общественность прекрасно помнит, как глава государство немедленно отправился в Шамахинский район после случившегося там в феврале прошлого года землетрясения, навестил пострадавших, поинтересовался проблемами людей, после чего в короткие сроки для пострадавших от бедствия граждан были построены новые дома.

Азербайджан отличается и в этом плане, государство находится рядом с гражданином, который попал в трудное положение, поддерживает его. Это является показателем оценки азербайджанского государства, в частности лично Президента Ильхама Алиева, своему гражданину, гуманного и патриотического подхода.

В устранении последствий землетрясения, следует особо подчеркнуть и деятельность Фонда Гейдара Алиева. Руководство Фонда внесло колоссальный вклад в решении этой проблемы.При непосредственной поддержке Фонда Гейдара Алиева в кратчайшие сроки были построены и переданы в пользование десятки частных домой, детский сад и школьное здание. Передача в пользование построенного в городе Шамахы детского сада – яслей, а также капитально отремонтированного детского сада – яслей в селе Мейсари -важные события для местного населения.

Несомненно, эти проекты являются олицетворением социальной политики государства, особого внимания и заботы о гражданах, проживающих в регионе людях. Эта политика, в том числе рассчитана на здоровое подрастание будущего поколения, воспитание их как образованных и достойных граждан.

В Шамахы также предпринимаются масштабные шаги для повышения уровня обслуживания в городском, коммунальном хозяйстве, выездной медицинской помощи и в других сферах. Конечно же, инициативы такого рода Президента Ильхама Алиева служат модернизации регионов, поддержанию должного уровня жизни в городах, поселках и селах. В течение последних лет полностью обновилась и дорожная инфраструктура страны. Теперь даже в самые отдаленные горные села строятся дороги. Именно результатом этого и является то, что по качеству дорог Азербайджан занимает лидирующие места в мире.

Дорога – означает культуру, удобство, прогресс. Современная дорожная инфраструктура один из основных факторов, обусловливающих экономическое развитие страны, процветание туризма. Поэтому Президент Ильхам Алиев всегда уделял этой области особое внимание. В рамках этой концепции также обновляется и модернизируется дорожная инфраструктура и Шамахинского района. Не случайно, что в ходе последнего визита глава государства выразил обеспокоенность в связи с состоянием городских дорог, дал свои поручения и рекомендации.

В целом, каждый визит Президента Ильхама Алиева в регионы служит их развитию, диверсификации не нефтяного сектора, сельского хозяйства и, в целом, прогрессу всех районов страны. Общеизвестный факт, что регионы играют важную роль в развитии национально экономики. Новые производственные предприятия в регионах, поддержка предпринимателей, повышение интереса к сельскому хозяйству и другие такого рода комплексные мероприятия, продуманная и рассчитанная политика на будущее.

Защита и реконструкция религиозных святилищ, особое внимание и забота об историческом прошлом азербайджанского народа, его национально-духовных ценностях всегда стояли в центре государственной политики. Мечети, исторические памятники, религиозные храмы, святилища регулярно ремонтируются, взяты под особую охрану государства. Неоспоримы исключительные заслуги Фонда Гейдара Алиева в этом контексте. Реконструкция святилища Пирсаат Баба в Шамахы, а также проведение консервационных и восстановительных работ в святилище Пир Омар Султан являются непосредственным проявлением этих незаменимых заслуг.

Азербайджан, будучи страной, находящейся на стыке различных религий и цивилизаций, известен во всем мире как центр религиозной толерантности и мультикультурных ценностей. Завоевание этого уникального имиджа вовсе не случайно. Поскольку по личной инициативе и непосредственному контролю Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в зарубежных странах отремонтировано множество церквей, синагог и других священных храмов. Эта гуманная деятельность Мехрибан Алиевой продвигает и пропагандирует толерантные ценности Азербайджана во всем мире. Эта политика доброй воли воспринимается в мире с глубокой признательностью.

Таким образом, в такой тяжелый период, когда весь мир борется с пандемией, Азербайджан достойно преодолевает эти трудности и решительно шагает к очередным целям. Социальное благосостояние, здоровье, безопасные условия жизни граждан, реализации грандиозных инфраструктурных проектов по всей стране все также находится на переднем плане.

Сахиль Керимли,

Заместитель главного редактора АМИ Trend

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