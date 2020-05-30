Турал Гянджалиев выразил протест против «поздравительного письма» канадского депутата представителю т.н. "режима" в Нагорном Карабахе

БАКУ /Trend/ - Я, как руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона и межпарламентской рабочей группы Азербайджан-Канада Милли Меджлиса Азербайджана, протестую и резко осуждаю «поздравительное письмо» приближенной к армянскому лобби члена Палаты общин парламента Канады Рэйчел Хардер, адресованное представителю так называемого "режима", созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент), руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев.

Он напомнил Хардер, что в то время, как Армения продолжает незаконную оккупацию Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий, азербайджанское население более 28 лет назад, вразрез с основными принципами международного права, решениями ООН и других международных организаций, было насильно изгнано из своих домов путем этнической чистки и лишено фундаментальных прав человека.

"В этом смысле, попытка «легитимизировать» «избирательное шоу», организованное 31 марта и 14 апреля 2020 года на оккупированных территориях Азербайджана, является неуважением к фундаментальным правам человека и принципу верховенства закона. Международное сообщество, в том числе и Канада, единогласно поддержав закон и справедливость, решительно отвергли «шоу выборов», выразили солидарность с Азербайджаном."

К сожалению, парламентарий такой страны, как Канада, проявляющей высокое уважение к правам и свободам человека, выразила поддержку политике этнической чистки, проводимой Арменией против азербайджанцев, тем самым бросив тень на внешнеполитические интересы Канады и ценности, на которые она основывается.

Вновь заявляю, что Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана, не жалея усилий для мирного урегулирования конфликта, мирного сосуществованию и развития обеих общин Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, неустанно стремится к достижению этой цели. Выражаем признательность всем, кто поддерживает нашу справедливую позицию в международном сообществе, в том числе и Канаде, а тех, кто против справедливости, призываем избегать этого неправильного пути и выразить поддержку мирному сосуществованию армянской и азербайджанской общин Нагорно-Карабахского региона Азербайджана в рамках признанной на международном уровне территориальной целостности Азербайджана", - сказал Турал Гянджалиев.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)