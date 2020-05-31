Парламент Азербайджана одобрил увеличение безвизового режима с Турцией до 90 дней
БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана было вынесено на обсуждение соглашение между правительствами Азербайджана и Турции о взаимном освобождении от виз.
Как передает в воскресенье Trend, на основании соглашения, для граждан Турции, которые желают посетить и находиться в Азербайджане сроком не более 90 дней, отменяется требование о необходимости визы. В ходе обсуждений было отмечено, что данное решение внесет весомый вклад в развитие туризма между двумя странами.
После обсуждений документ был принят путем голосования.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)
Лента новостей
В Кашкадарье реализуется проект по производству дополнительно 61 тыс.тонн пропан-бутановой смеси в год
Посол: Нидерланды и Азербайджан изучают возможности сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики
Граждане пишут главе государства: Вы победитель на всех фронтах и мы всегда гордимся нашим Президентом-победителем