Али Гусейнли: Решение о штрафах за неношение масок направлено исключительно на защиту здоровья граждан

БАКУ/Trend/ - Решение о применении штрафов за неношение медицинских масок в местах, установленных Кабмином, находится в силе.

Об этом сегодня на первом заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса сказал первый зампред парламента Али Гусейнли, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, поправка в Кодекс об административных правонарушениях будет касаться нарушения правил в этих местах: «Решение, связанное с неношением медицинских масок нацелено не на то, чтобы штрафовать людей, а на защиту их здоровья. Будут установлены приемлемые размеры штрафов».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)