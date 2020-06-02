Милли Меджлис Азербайджана осудил поступок канадского парламентария

БАКУ/Trend/ - На сегодняшнем заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламента) руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, депутат Турал Гянджалиев раскритиковал «поздравительное письмо», которое член парламента Канады Рейчл Хардер направила представителю вымышленного режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

Гянджалиев подчеркнул, что членам канадского парламента отправлено письмо протеста.

Глава азербайджанской общины добавил, что помощник Рейчл Хардер является гражданином Канады армянского происхождения: «С большой вероятностью этот помощник предоставил Рейчл Хардер недостоверную информацию. Было бы хорошо, если после получения этих сведений депутат уточнила бы их, и предприняла бы шаг после объективного изучения вопроса. Канада признает территориальную целостность Азербайджана, и придает большое значение высоким демократическим принципам и верховенству закона. Поэтому такой шаг канадского парламентария вызывает чувство сожаления».

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)