Вице-спикер: Государство и Президент Азербайджана особо заботятся о семьях шехидов и ветеранах войны

БАКУ/Trend/ - Государство и Президент Азербайджана проявляют особую заботу о семьях шехидов и ветеранах войны.

Об этом на сегодняшнем заседании внеочередной сессии парламента сказал заместитель председателя Милли Меджлиса (парламента) Адиль Алиев, сообщает во вторник Trend.

Алиев отметил, что нельзя забывать о том, что эта группа населения заслуживает особого уважения и заботы: «Государство и Президент Азербайджана проявляют особую заботу о семьях шехидов и ветеранах войны. Семьи шехидов обеспечиваются всем необходимым. Каждый из них должен находиться в центре нашего внимания».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)