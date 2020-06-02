Вице-спикер: Государство и Президент Азербайджана особо заботятся о семьях шехидов и ветеранах войны
БАКУ/Trend/ - Государство и Президент Азербайджана проявляют особую заботу о семьях шехидов и ветеранах войны.
Об этом на сегодняшнем заседании внеочередной сессии парламента сказал заместитель председателя Милли Меджлиса (парламента) Адиль Алиев, сообщает во вторник Trend.
Алиев отметил, что нельзя забывать о том, что эта группа населения заслуживает особого уважения и заботы: «Государство и Президент Азербайджана проявляют особую заботу о семьях шехидов и ветеранах войны. Семьи шехидов обеспечиваются всем необходимым. Каждый из них должен находиться в центре нашего внимания».
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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