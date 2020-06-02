Названа дата проведения следующего заседания парламента Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Названа дата проведения следующего заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает во вторник Trend.
По словам спикера парламента Сахибы Гафаровой, заседание состоится 5 июня.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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