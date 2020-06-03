Президенту пишут: Предпринятые Вами целенаправленные шаги в эти тяжелые дни вновь подтвердили, что Вы всегда рядом с народом

Политика 3 июня 2020 18:16 (UTC+04:00)
Президенту пишут: Предпринятые Вами целенаправленные шаги в эти тяжелые дни вновь подтвердили, что Вы всегда рядом с народом

БАКУ /Trend/ - В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать благодарственные письма. Со всех уголков республики, в том числе из-за рубежа, наши граждане выражают удовлетворение вниманием и заботой главы государства.

Trend со ссылкой на сайт Президента представляет часть писем, адресованных главе государства.

Наш соотечественник из Парижа, музыкант Вургун Векилов пишет: «Уважаемый господин Президент, как студент Парижской высшей музыкальной школы, расположенной в столице Франции, хочу выразить Вам искреннюю благодарность. Вы и Ваша семья уже несколько лет поддерживаете меня в связи с продолжением моего образования в Париже и повышением профессионализма моего творчества. Всегда высоко ценя Вашу поддержку, с чувством большой гордости представляю Азербайджан и богатую культуру нашей страны за рубежом. Выражаю Вам и первой леди Мехрибан Алиевой глубокую благодарность за эту поддержку. Последние четыре года я очень активно участвую в проводимых в Центре культуры мероприятиях, посвященных общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. В прошлом месяце мы снова, оставаясь приверженными традиции, в день рождения великого лидера почтили память, исполнив его любимые азербайджанские народные песни и произведения наших композиторов. Еще раз выражаю Вам благодарность за поддержку и заботу, желаю Вам и членам Вашей семьи здоровья в эти трудные времена».

Обучающиеся в Украине студенты Мурад Мамедов, Эльнур Манафов, Ниджат Зейналов и Сархан Гасымов пишут: «Уважаемый господин Президент, от имени азербайджанских студентов, обучающихся в Украине, которые не могут вернуться на Родину в результате закрытия границ из-за пандемии COVID-19, выражаем Вам глубокую благодарность за оказанную нам поддержку и помощь. Мы высоко оцениваем предпринимаемые Вами шаги по предотвращению распространения пандемии COVID-19, принимаемые важные решения для защиты здоровья и благополучия нашего народа, то, что Вы держите в центре внимания каждого азербайджанца, оставшегося в настоящее время за пределами страны, и даете поручения об оказании им всяческой помощи. Предпринятые Вами целенаправленные шаги в эти трудные дни еще раз доказали, что Вы всегда рядом с народом. От имени каждого из нас выражаем Вам и Мехрибан ханым Алиевой признательность за материальную и моральную поддержку, настойчивость, решимость и заботу, проявленную к нам во время нашего пребывания в чужой стране».

Азербайджанские студенты, обучающиеся в бизнес-школе ICD Франции Хазар Аллахвердиев, Эльвин Зейналлы и Джейхун Садибейли, выражают главе государства признательность: «Уважаемый господин Президент, мы, студенты 2 и 3 курсов факультета бизнес управления Университета AДA, участвуем в программе Erasmus+, и приступили к учебе во Франции в январе 2020 года. Наши занятия должны были завершиться 30 апреля и мы должны были вернуться в Азербайджан. В результате распространения вируса COVID-19, который считается главной угрозой миру, нам пришлось изменить наши планы. Оставшуюся часть нашей учебы мы продолжили в онлайн формате, оставаясь дома. Мы очень волновались, потому что после завершения пребывания во Франции мы не смогли вернуться в нашу страну и у нас были финансовые трудности. Благодаря Вам проживающие за рубежом граждане Азербайджана всегда чувствуют заботу нашего государства, защищаются государством даже в самых сложных условиях. Мы тоже, в свою очередь, чувствуем заботу нашего государства. Согласно Вашему поручению, нашими проблемами постоянно интересуются, нам оказывается как материальная, так и моральная поддержка. Господин Президент, выражаем Вам признательность за проявленную нам государственную заботу. Мы гордимся нашим сильным Азербайджаном, нашим сильным государством. Мы приложим усилия, чтобы стать профессионалами, приносить пользу нашему государству и оправдать Ваше доверие. Еще раз выражаем Вам глубокую благодарность».

Вынужденный переселенец из Лачинского района Ализамин Миришев: «Уважаемый Президент, выражаю Вам глубокую признательность за то, что в этот тяжелый период распространения COVID-19 Вы находитесь рядом с народом, заботитесь о нас, предпринимаете все необходимые меры для улучшения благосостояния населения. Да хранит Вас Аллах для азербайджанского народа! Кроме того, выражаю вам признательность за работу, осуществляемую для развития нашей республики, повышения ее авторитета в мире, внимание и заботу о малообеспеченных семьях, за поддержку ветеранов войны и семей шехидов, в целом, всего народа. В нынешний тяжелый период Ваша беспощадная борьба против негативных случаев, препятствующих развитию нашей страны, коррупционеров и взяточников радует и вдохновляет весь наш народ, в том числе меня и нашу семью. Мы гордимся Вами. Гордимся, что у нас такой гуманный, заботливый и мужественный Президент, как Вы. Я и мои пожилые родители всегда от души поддерживаем Вашу внутреннюю и внешнюю политику и гордимся Вами. Мы, в частности, мои родители всегда одобряли и поддерживали политический курс великого лидера Гейдара Алиева. В настоящее время Вы успешно продолжаете политику великого лидера, что переполняет мое сердце чувством радости. Мы гордимся Вами. Как хорошо, что Вы есть, хорошо, что Вы – наш Президент. Да ниспошлет Аллах Вам здоровья, семейного счастья и больших успехов в деятельности».

Ахмедага Рашидов из Баку пишет: «Уважаемый господин Президент, мне 71 год, я пенсионер. Мы одобряем все меры, с дальновидностью предпринимаемые Вами с целью защиты нашего народа от этой угрозы - COVID-19, распространившейся по всему миру и приведшей к многочисленным человеческим жертвам. Как ветеран труда, старейший геофизик, лично от своего имени и от имени членов моей семьи сердечно благодарю Вас и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиеву. Господин Президент, хочу особо отметить одно из решений, принятых Вами в связи с коронавирусом. Я высоко оцениваю повышение в 3-5-кратном размере заработной платы медицинских работников, делающих все необходимое для выздоровления больных, зараженных инфекцией COVID-19, работающих без отдыха днем и ночью вдали от своих семей. Я благодарю Вас, а также медицинских работников и от души приветствую Вас».

В письме Лятафет Ахадзаде из города Хырдалан Абшеронского района говорится: «Уважаемый господин Президент, как известно, весь мир борется с пандемией COVID-19. Принятые Вами в этот непростой период правильные решения и проводимая дальновидная политика защищают нас от этой страшной беды. Предоставление в период пандемии социальной помощи людям в связи с временным закрытием рабочих мест, а также оплата за учебу студентов из малообеспеченных семей являются доказательством Вашей бесконечной любви к народу. Этот непростой период пандемии затронул и сферу образования. Однако в это тяжелое время Вы создали условия, которые принесли большую пользу образованию, и поэтому от имени студентов Азербайджанского государственного педагогического колледжа выражаю Вам глубокую признательность. Организованное дистанционное образование очень помогло нашим студентам, которые в результате не отстали от учебы. Я также, как студентка из социально уязвимой категории населения, выражаю Вам благодарность. Семейное положение не позволяло мне оплатить учебу. Благодаря Вашей прекрасной инициативе я и многие студенты из этой категории смогли претворить в жизнь свою мечту. От себя лично и от имени членов моей семьи, а также студентов Азербайджанского государственного педагогического колледжа выражаю Вам глубокую признательность».

Из французского города Монпелье пишет Севда Исмаилова: «Уважаемый господин Президент, я учусь в магистратуре во французском городе Монпелье. Закрытие рабочих мест в соответствии с карантинным режимом, объявленным во Франции в связи с COVID-19, поставило в затруднительное финансовое положение студентов, которые, работая, оплачивали свою учебу. Я обратилась в посольство нашей страны во Франции в связи с проблемой по оплате за квартиру, которую я арендовала. Посольство немедленно отреагировало на мое обращение, которое было зарегистрировано. Через несколько дней сотрудник посольства, попросив у меня банковские реквизиты, обрадовал меня вестью об оказании государством помощи студентам. Благодаря нашему государству я смогла сохранить арендованную квартиру. Затем я узнала от своих однокурсников, что им тоже была оказана материальная помощь. Уважаемый господин Президент, Вы еще раз доказали, что независимо от места проживания являетесь Президентом каждого азербайджанца. Выражаю Вам глубокую благодарность за то, что в эти трудные моменты оказали нам поддержку».

Бади Мамедова из села Селакяран Астаринского района: «Уважаемый господин Президент, от всего сердца одобряем и поддерживаем Вашу политику. Вы принимаете меры для предотвращения распространения пандемии коронавируса в Азербайджане. Благодаря этим мерам у нас меньше потерь от этой страшной болезни, чем в других странах. Выражаем Вам признательность за Вашу дальновидную политику, помощь, оказанную малообеспеченным семьям, говорим «Большое спасибо!». Да хранит Вас Аллах!”.

Ученица из села Машадигаралар Геранбойского района Пярвана Сулейманова: «Уважаемый господин Президент, я - ученица XI класса Машадигараларскй сельской полной средней школы имени Этибара Вердиева Геранбойского района, отличница учебы. Увидев написанные Вам письма, я тоже решила выразить Вам благодарность и признательность. С гордостью могу сказать, что борьба с распространением в нашей стране пандемии коронавируса, создающей угрозу всему миру, была организована под Вашим руководством на очень высоком уровне, и положительные результаты уже налицо. От своего имени и от имени одноклассников выражаю глубокую благодарность за созданные для нас условия Вам, организаторам системы онлайн-уроков, введённых для того, чтобы мы не отставали от занятий, и нашим учителям. Мы доверяем Вам, гордимся Вами. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью! ».

Панах Гасымзаде из Сабаильского района Баку: «Уважаемый Президент, я горжусь Вам, и на всю жизнь избрал Вас своим идеалом. Стараюсь всегда хорошо учить свои уроки, потому что Ваша любовь к ученикам воодушевляет меня стараться еще больше. Господин Президент, обещаю, что я, как и Вы, всегда буду работать для своего государства, народа».

Жители Джалилабадского района Вахид Азадханов, Мехрибан Агаева, Мехман Мамедов и Фахраддин Абдуллаев пишут: «Уважаемый господин Президент, население нашего селе в основном занимается картофелеводством. Обрабатывая наши земли, подаренные нам великим лидером, мы создаем продовольственное изобилие. Закрытие границ из-за карантинного режима вызвало обеспокоенность. Однако разрешение на въезд грузовых машин из России в Азербайджан по Вашему поручению решило нашу проблему. Мы смогли поставить на российский рынок произведенный нами картофель. Получили хорошую прибыль. У нас еще много урожая и мы каждый день отправляем за рубеж продукцию. За все это мы говорим Вам «Большое спасибо», хорошо, что Вы - наш Президент. Мы очень любим и всегда поддерживаем Вас! ».

Лятафет Мамедова, Василя Сулейманова, Гюльнар Абдуллаева, Эльшан Мирзоев и Закир Иманов из Татарского района пишут: «Уважаемый господин Президент, жители села Гайнак ощущают в эти дни безграничную радость. Поскольку часть проходящей через село Гайнаг автомобильной дороги Сахлабад-Эксипара-Гарадаглы-Гапанлы-Гайнаг-Юхары Гапанлы-Газиян-Тезекенд-Хюсенли, соединяющей 10 приграничных сел, уже готова. Проложенная дорога упростила наши передвижения, предотвратила потерю времени, облегчила наши связи с районным центром, соседними селами и мы без потерь доставляем нашу продукцию на рынок. Уважаемый господин Президент, Вы всегда уделяли нам большое внимание и заботу, как во время войны, так и в период прекращения огня. От имени жителей нашего села выражаем Вам признательность за Вашу поддержку и заботу. Иншаллах, дороги, которые стали прокладывать в Тертере, приведут нас в скором времени к нашим оккупированным землям, а трехцветный флаг Азербайджана будет развеваться на наших освобожденных от оккупации землях. И мы вместе с Вами отметим нашу победу на этих территориях!».

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